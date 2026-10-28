Среди возможных совместных инициатив РФ и США - возобновление доступа американских авиакомпаний к российскому воздушному пространству, производство титана и добыча СПГ на Аляске с участием "Новатэк", пишет FT.

США и Россия обсуждают возможное возвращение американских компаний на нефтяной рынок РФ в рамках более широких переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила газета Financial Times (FT)со ссылкой на осведомленные источники.

Так, после окончания боевых действий может быть возобновлено совместное предприятие по добыче нефти у побережья Сахалина ("Сахалин-1"). Кроме того, американские нефтяные гиганты могут быть вовлечены в поставки российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", рассказали собеседники издания.

Производство титана

Среди других предложений - возобновление доступа американских авиакомпаний к российскому воздушному пространству для транзита и пролета. Кроме того, Москва и Вашингтон могли бы перезапустить сотрудничество в области производства и поставок титана - ключевого компонента для гражданских самолетов.

Компания Boeing после начала войны приостановила деятельность совместного титанового производства в России и диверсифицировала цепочки поставок.

Продажа международных активов "Лукойла"

США и Россия также обсуждали возможную продажу международных активов нефтяного гиганта "Лукойл" инвесторам, связанным с Белым домом, пишет газета. По ее данным, речь шла и о проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске с участием российской компании "Новатэк", а также о возобновлении поставок газа в Европу по сохранившимся участкам трубопроводов "Северный поток".

Белый дом и Кремль также рассматривали возможность соглашения о смягчении санкций ЕС в отношении калийных удобрений и их экспорта через порты стран Балтии.

Наконекоффац, затрагивалась и озвучивавшаяся ранее идея о передаче управления Запорожской атомной электростанцией на оккупированных Россией территориях Украины американской организации, которая будет распределять выработанную энергию между двумя странами.

Усилия Уиткоффа

По словам источников FT, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф говорил с президентом РФ Владимиром Путиным о потенциальных деловых сделках во время встречи в Санкт-Петербурге в начале сентября.

Во время последующего визита в Москву на прошлой неделе Уиткофф также сделал в своем блокноте запись о "деловых сделках", следует из фотографий, опубликованных пресс-пулом Кремля.

FT: Многие из обсуждаемых сделок имеют мало шансов на успех

В то же время многие из обсуждаемых сделок имеют мало шансов на успех из-за неуступчивости Путина в вопросе прекращения войны и осторожности американских компаний в отношении возвращения на российский рынок, отмечает FT.

9 октября Трамп сообщил в Truth Social о "крайне успешном" телефонном разговоре с Путиным и согласовании поставок российского дизельного топлива "на американский и мировой рынок". Российские компании, как заявил глава Белого дома, "немедленно" отгрузят более 300 000 тонн, еще 500 000 - в ноябре, 1 млн тонн - "сразу после этого" (то есть, видимо, уже в декабре), а в дальнейшем, "исходя из состояния НПЗ", - еще 3 млн тонн.

Со своей стороны Минфин США выпустил генеральную лицензию, которая приостанавливает действие американских санкций против российского дизеля до апреля 2027 года.