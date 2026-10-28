Мечта о бесконечном путешествии вокруг света обернулась неожиданным финалом для примерно 200 пассажиров роскошного круизного лайнера Villa Vie Odyssey.

Судно, которое должно было постоянно курсировать между континентами, остановилось в Камбодже из-за резкого роста цен на топливо. Людям, некоторые из которых продали свои дома ради жизни в море, пришлось покинуть корабль.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, американская компания Villa Vie Residences объявила о приостановке путешествия, поскольку расходы на топливо выросли настолько, что продолжать рейс стало экономически невозможно.

Топливо подорожало в несколько раз

По данным компании, ежемесячные расходы на топливо в расчёте на одну каюту выросли примерно с 1600 до 7000 евро.

Столь резкое увеличение затрат сделало дальнейшую эксплуатацию лайнера убыточной.

Судовладелец пытался сократить расходы: корабль стал двигаться медленнее и проводить больше времени в портах. Однако эти меры не помогли.

Компания признала, что полностью переложить дополнительные расходы на пассажиров невозможно.

Рост цен на судовое топливо связан в том числе с последствиями войны вокруг Ирана и нарушениями поставок энергоносителей.

Пассажирам велели покинуть корабль в тот же день

Лайнер остановился в камбоджийском портовом городе Сиануквиль.

Пассажирам сообщили, что путешествие прекращается и им необходимо сойти на берег. По информации NOS, уведомление поступило утром, а покинуть судно людям предписали уже во второй половине дня.

На борту находились около 200 пассажиров, преимущественно граждане США, Канады и Великобритании.

Для многих это оказалось не просто завершением отпуска. Villa Vie Odyssey был их постоянным домом.

Некоторые пассажиры не имели другого жилья на суше, поскольку рассчитывали провести на корабле многие годы.

Компания пообещала помочь им с поиском временного размещения. По информации Bloomberg, оператор взял на себя расходы на проживание и местный транспорт, однако не предоставил пассажирам средства для выезда из Камбоджи.

За жизнь в море платили сотни тысяч евро

Проект Villa Vie Odyssey предлагал необычную концепцию: вместо обычного круиза пассажиры могли приобрести каюту и фактически поселиться на корабле.

Стоимость кают при запуске проекта составляла от 90 тысяч до 812 тысяч евро в зависимости от категории и условий приобретения.

Предусматривалась и аренда — примерно от 2200 евро в месяц на первоначальном этапе.

Покупателям обещали жизнь в постоянном путешествии, возможность знакомиться с разными странами и при этом не менять собственное жильё.

Планировалось, что за один кругосветный цикл продолжительностью три с половиной года лайнер посетит 425 портов в 147 странах на семи континентах.

После этого путешествие должно было продолжаться по новому маршруту.

Именно идея практически бесконечного круиза привлекла людей, которые хотели отказаться от привычной жизни на суше.

Некоторые вложили в корабль все сбережения

Для части пассажиров приобретение каюты стало одним из крупнейших финансовых решений в жизни.

Как рассказывала CNN американская пенсионерка Шэрон Лейн, купившая каюту на Villa Vie Odyssey, она вложила в неё свои сбережения и рассчитывала жить на корабле столько, сколько он будет эксплуатироваться.

Другая пассажирка, Холли Хеннесси, путешествовавшая со своим котом по кличке Капитан, рассказала, что из-за роста расходов компания уже вводила топливные надбавки и экономила на работе систем охлаждения.

Несмотря на внезапное прекращение путешествия, женщина назвала полученный опыт бесценным.

Путешествие с самого начала сопровождалось проблемами

Villa Vie Odyssey — круизный лайнер возрастом более 30 лет, который перед запуском проекта прошёл масштабную модернизацию.

Изначально его кругосветное путешествие должно было начаться раньше, однако отправление задержалось примерно на четыре месяца.

Причиной стали технические проблемы, в том числе неисправности рулевого оборудования и сложности с сертификацией.

В итоге корабль вышел из Белфаста в октябре 2024 года.

После этого он более двух лет путешествовал по миру, пока финансовые проблемы не вынудили оператора остановить рейс в Камбодже.

Что теперь будет с кораблём и его жильцами?

Компания Villa Vie Residences заявила, что намерена рассмотреть варианты финансовой реструктуризации и привлечения нового капитала.

На оценку возможных решений отведено около двух месяцев. При этом оператор не гарантирует, что путешествие удастся возобновить.

Пока остаётся открытым вопрос о дальнейшей судьбе пассажиров, купивших каюты для постоянного проживания.

Для них остановка лайнера означает не только сорванное путешествие, но и неопределённость с жильём и вложенными средствами.

История Villa Vie Odyssey показывает, насколько рискованной может оказаться мечта о жизни в бесконечном круизе: люди заплатили десятки и сотни тысяч евро за плавучий дом, но из-за подорожавшего топлива оказались на берегу Камбоджи без уверенности, что когда-нибудь смогут вернуться к прежней жизни.