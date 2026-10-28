Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о необходимости установить полный контроль над всей территорией сектора Газа и организовать переселение палестинцев за пределы анклава. По его словам, около двух миллионов жителей региона могут переехать в страны Европы, включая Францию и Великобританию. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на интервью с политиком.

Израильский министр поддержал идею Дональда Трампа, которая предполагает организацию выезда палестинского населения. Бен-Гвир отметил, что тем жителям Газы, которые согласятся покинуть территорию, нужно предоставить достойные условия для жизни на новом месте. Он подчеркнул, что европейские государства способны принять этих людей.

При этом глава силового ведомства отверг заявления палестинцев о праве оставаться на этой земле по историческим причинам. Он указал на атаку боевиков ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года, заявив, что после этих событий жители анклава потеряли моральное право претендовать на пребывание в регионе.

Это не первое подобное высказывание израильского министра по вопросу будущего палестинского анклава. Ранее политик размещал в социальных сетях сгенерированные компьютерной графикой ролики, где был показан переезд жителей сектора Газа в Париж. Кроме того, он систематически выступал за нанесение массированных ударов по объектам в анклаве и проведение точечных операций против руководителей вооруженных формирований.

Итамар Бен-Гвир руководит правой партией "Оцма Йехудит", представители которой входят в коалиционное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Перед парламентскими выборами 27 октября, лидер движения потребовал передать его политической силе руководство министерством обороны в новом составе кабинета.

Официальные представители Франции и Великобритании пока не дали официальных комментариев относительно предложений израильского министра о приеме беженцев. Международное сообщество ранее неоднократно заявляло, что принудительное перемещение гражданского населения противоречит нормам международного права.