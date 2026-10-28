В Чёрном море, недалеко от побережья Болгарии, три морских беспилотника атаковали торговое судно. Под удар попал контейнеровоз Contship Jet, следовавший под флагом Либерии.

Экипаж эвакуирован, сообщений о пострадавших пока нет. Инцидент произошёл в день, когда министры обороны Болгарии, Румынии и Турции собрались на переговоры о безопасности Черноморского региона.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министра обороны Болгарии Димитара Стоянова, нападение произошло в среду, 28 октября, незадолго до 13:00.

Три беспилотника атаковали торговое судно

По информации болгарского министра, контейнеровоз находился примерно в 21 морской миле (около 39 километров) к юго-востоку от города Шабла, неподалёку от мыса Калиакра на северо-востоке Болгарии.

Судно подверглось удару трёх морских беспилотников.

Болгарское информационное агентство БТА сообщает, что экипаж контейнеровоза был эвакуирован. По предварительным данным, никто из моряков не пострадал.

При этом степень повреждений судна и его дальнейшая судьба пока не уточняются.

Неизвестно также, откуда были запущены беспилотники и кто непосредственно стоит за нападением.

Атака совпала с переговорами министров обороны

Особое внимание привлекает время происшествия.

Именно 28 октября в Софии проходила трёхсторонняя встреча министров обороны Болгарии, Румынии и Турции.

Главной темой переговоров стала безопасность Черноморского региона, где на фоне войны России против Украины сохраняется высокая военная напряжённость.

Болгария, Румыния и Турция являются членами НАТО и имеют выход к Чёрному морю.

Нападение на торговое судно произошло на фоне растущей обеспокоенности безопасностью гражданского судоходства в регионе.

Судно направлялось из Израиля в Румынию

Как уточняет болгарский телеканал NOVA, контейнеровоз следовал из израильского порта Хайфа в румынскую Констанцу. По словам членов экипажа, на борту находился 421 контейнер.

Сообщение об атаке поступило в морской спасательно-координационный центр Констанцы в 12:01. Уже в 12:13 моряки покинули судно.

К месту происшествия направили три корабля военно-морских сил Болгарии и одно судно пограничной полиции.

По информации румынского агентства Agerpres, рыбаки, ставшие свидетелями происшествия, сообщили о пожаре на контейнеровозе и значительном крене на правый борт. Официального подтверждения этих подробностей пока нет.

Атаки на торговые суда становятся всё чаще

Это далеко не первый подобный инцидент в Чёрном море за последние недели.

По данным Reuters, в октябре у берегов Болгарии и Румынии произошла серия атак морских беспилотников на коммерческие суда. Некоторые нападения привели к гибели моряков и исчезновению членов экипажей.

Болгария уже обращалась к союзникам по НАТО с просьбой усилить безопасность судоходства.

Украина обвиняет в нападениях Россию. Москва отрицает причастность. При этом исполнители атаки на Contship Jet пока не установлены.

Болгария, Румыния и Турция договорились усилить защиту

На переговорах в Софии министры обороны трёх стран осудили нападения на гражданские суда и договорились создать трёхсторонний механизм координации.

Он предусматривает более тесный обмен разведывательной информацией, совершенствование систем раннего предупреждения и совместные меры по обеспечению безопасности в Чёрном море.

Происшествие с Contship Jet вновь продемонстрировало, что опасность для гражданского судоходства распространяется далеко за пределы непосредственной зоны боевых действий между Россией и Украиной.