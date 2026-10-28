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Нефть, титан и полеты над Россией: СМИ узнали о переговорах Вашингтона и Москвы 0 464

В мире
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: нефтяная вышка
ФОТО: Unsplash

Вашингтон и Москва обсуждают возможное возобновление экономического сотрудничества после окончания войны в Украине. Среди рассматриваемых проектов — возвращение американских компаний в российскую нефтяную отрасль, восстановление поставок нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» и открытие российского воздушного пространства для американских авиаперевозчиков. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

США и Россия ведут переговоры о потенциальных совместных экономических проектах, которые могут быть реализованы после завершения войны в Украине. Обсуждения затрагивают нефтяную отрасль, авиацию и производство стратегически важного сырья.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC, об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Одной из обсуждаемых возможностей является возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок.

В частности, по сведениям издания, представители Белого дома и Кремля рассматривают перспективу возобновления сотрудничества в рамках проекта «Сахалин-1». Речь идет о нефтегазовом проекте у острова Сахалин, в котором ранее участвовала американская энергетическая корпорация ExxonMobil.

Еще одно направление переговоров связано с возможным восстановлением поставок российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Как утверждают источники Financial Times, обсуждается потенциальное участие американских компаний в реализации такого плана.

Помимо энергетических проектов, стороны рассматривают возможности сотрудничества в авиационной отрасли. В частности, речь идет о возобновлении транзитных полетов американских авиакомпаний через воздушное пространство России.

Среди других предложений — совместные проекты в сфере производства и поставок титана, который используется, в том числе, в авиационной промышленности.

По оценке Financial Times, обсуждение потенциальных экономических соглашений является частью более широкой стратегии Вашингтона, направленной на прекращение войны России против Украины.

Предполагается, что перспективы восстановления экономических связей могут стать дополнительным стимулом для Москвы участвовать в переговорах об урегулировании конфликта.

В то же время американские официальные лица неоднократно подчеркивали, что реализация подобных проектов возможна только после окончания боевых действий.

Таким образом, речь пока идет о предварительном обсуждении потенциальных направлений сотрудничества, а не о заключенных соглашениях.

Информации о конкретных сроках реализации проектов или достигнутых договоренностях Financial Times не приводит.

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#авиация #Москва
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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