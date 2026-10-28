Блок премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышел вперед по итогам предварительного подсчета голосов на парламентских выборах, однако пока не набирает необходимого для формирования правительства большинства. Согласно прогнозам, сторонники Нетаньяху получат 57 из 120 мест в Кнессете, а оппозиция во главе с Гади Айзенкотом — 47. Важную роль в определении состава будущего правительства могут сыграть арабские партии.

Блок премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увеличил отрыв от оппозиции по итогам предварительного подсчета голосов на состоявшихся во вторник парламентских выборах. Однако ни одна из политических сил пока не получила большинства, необходимого для формирования правительства.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA, после подсчета примерно 37% голосов израильские СМИ прогнозировали блоку Нетаньяху 57 из 120 мест в Кнессете. Это на десять мандатов больше, чем у оппозиционного блока, возглавляемого бывшим командующим вооруженными силами Гади Айзенкотом.

Согласно этим предварительным данным, крупнейшей отдельной партией в парламенте станет «Ликуд» Нетаньяху, которому прогнозируют 28 мест. Партия Айзенкота «Яшар» может получить 21 мандат.

Для формирования парламентского большинства необходим как минимум 61 депутатский мандат. Поскольку ни один из блоков пока не достигает этого порога, вопрос о том, кто возглавит следующее правительство Израиля, остается открытым.

Подсчет голосов продолжается, а предварительное распределение мест может измениться. Израиль, вероятно, ожидают сложные коалиционные переговоры, которые могут затянуться на несколько недель.

Арабские партии могут сыграть решающую роль

Особое значение приобретают результаты арабских партий Израиля. По предварительным прогнозам, они могут получить в общей сложности 16 мест в Кнессете. Это значительно больше, чем на предыдущих выборах в 2022 году, когда арабские партии завоевали десять депутатских мандатов.

Для формирования правительства Айзенкоту может потребоваться их поддержка. Однако несколько оппозиционных партий ранее отвергали возможность подобного сотрудничества.

Первоначально опубликованные после закрытия избирательных участков экзитполы указывали на преимущество оппозиции. Однако в течение ночи прогнозы изменились, и блок Нетаньяху вышел вперед.

Для сравнения: на выборах в конце 2022 года коалиция Нетаньяху, опиравшаяся на поддержку крайне правых и ультраортодоксальных партий, получила 64 места в парламенте.

Нетаньяху выступил против правительства с поддержкой арабских партий

Выступая перед сторонниками после трех часов ночи, Нетаньяху пообещал сформировать новое правое правительство.

При этом его речь оказалась непривычно короткой. Премьер-министр не стал прямо объявлять о победе, ограничившись заявлением о том, что «Ликуд», по всей видимости, станет крупнейшей партией в Кнессете.

«Еврейское и сионистское большинство должно объединиться», — заявил Нетаньяху.

Он категорически отверг возможность формирования правительства, которое зависело бы от поддержки арабских партий.

«Не может быть и речи о правительстве, которое поддерживают арабские партии», — подчеркнул премьер-министр.

Нетаньяху обвинил арабские партии в противодействии существованию Израиля, оправдании деятельности ХАМАС и обвинениях израильских военнослужащих в военных преступлениях.

В своем выступлении он также затронул угрозу со стороны Ирана, заявив, что она по-прежнему сохраняется.

«Пока существует этот фанатичный режим, они будут продолжать попытки уничтожить нас», — сказал Нетаньяху.

По его словам, Израиль и США должны сотрудничать, чтобы «раз и навсегда устранить эту угрозу».

Айзенкот заявил, что избиратели проголосовали за перемены

Лидер оппозиционного блока Гади Айзенкот, в свою очередь, выразил уверенность, что результаты выборов свидетельствуют о стремлении израильтян к смене власти.

«Мы сделали исторический шаг! Общество проголосовало за перемены», — заявил он своим сторонникам.

По словам Айзенкота, избиратели выступили против продолжения пребывания Нетаньяху на посту премьер-министра.

«Израильское общество проголосовало против того, чтобы Нетаньяху продолжал занимать пост премьер-министра Израиля», — сказал политик.

Айзенкот заявил о намерении как можно быстрее сформировать новое правительство, чтобы, по его словам, выполнить волю избирателей.

Самая высокая явка с 1999 года

Выборы 27 октября стали первыми парламентскими выборами в Израиле после нападения ХАМАС и других вооруженных группировок на юг страны 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа.

Одним из центральных вопросов предвыборной кампании стало дальнейшее политическое будущее Нетаньяху и возможность смены правительства.

О высокой значимости голосования свидетельствует явка избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии Израиля, в выборах приняли участие 77,7% из примерно 7,3 млн граждан, имеющих право голоса. Это самый высокий показатель с 1999 года.

Как сообщают израильские СМИ, более 70 тысяч граждан специально вернулись из-за границы, чтобы принять участие в голосовании, поскольку большинству израильтян не разрешается голосовать за пределами страны.

Окончательные результаты выборов еще не объявлены. Даже после завершения подсчета голосов формирование правительства будет зависеть от того, смогут ли политические партии договориться о коалиции.