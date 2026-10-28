Американский президент Дональд Трамп вновь оказался в центре музыкального скандала. Легендарный канадско-американский рок-музыкант Нил Янг подал иск на 10 миллионов долларов против политической организации, поддерживающей Трампа.

Причиной стала знаменитая песня Rockin’ in the Free World, которую использовали на предвыборных мероприятиях без разрешения автора. Причём подобный конфликт между сторонами уже возникал шесть лет назад.

80-летний музыкант обратился в федеральный суд Восточного округа Вирджинии 26 октября. Ответчиком по делу стала организация Trump 47 Committee Inc., занимающаяся финансированием политических мероприятий в поддержку республиканских кандидатов.

Как сообщает Variety, поводом для иска стало использование композиции Rockin’ in the Free World на митинге 12 октября в городе Янгстаун, штат Огайо. Песня прозвучала перед выходом Дональда Трампа на сцену.

По утверждению музыканта, композицию неоднократно включали и на других мероприятиях, связанных с предстоящими 3 ноября промежуточными выборами в США.

Старый конфликт вспыхнул с новой силой

Это уже второй судебный спор Нила Янга с политическими структурами Трампа из-за одной и той же песни.

В августе 2020 года музыкант подал иск против предвыборного штаба Трампа, обвинив его в незаконном использовании композиций Rockin’ in the Free World и Devil’s Sidewalk.

Тогда стороны урегулировали конфликт, после чего дело было прекращено.

Согласно новому исковому заявлению, одним из условий соглашения стало обязательство больше не использовать Rockin’ in the Free World без соответствующей лицензии и разрешения Янга.

Однако, как утверждает музыкант, это обещание было нарушено.

При этом новый иск предъявлен другой организации, а сам Дональд Трамп лично в числе ответчиков не значится.

Почему песня так раздражает музыканта

Особое возмущение Янга вызывает не только предполагаемое нарушение авторских прав, но и политический контекст использования композиции.

Rockin’ in the Free World была выпущена в 1989 году и стала одним из самых известных произведений музыканта.

Несмотря на энергичный припев, песня вовсе не является безусловным гимном американскому патриотизму.

В ней Янг обращается к социальным проблемам США — бедности, бездомности, наркозависимости и противоречиям между политическими обещаниями и реальной жизнью простых людей.

В исковом заявлении композиция характеризуется как произведение, разоблачающее несоответствие между громкими политическими лозунгами и положением наиболее уязвимых слоёв общества.

По мнению музыканта, смысл песни прямо противоречит политике и взглядам Дональда Трампа.

Янг также считает, что использование его музыки на митингах может создать у публики ложное впечатление, будто он поддерживает американского президента. По утверждению истца, это наносит ущерб его репутации.

За песню требуют 10 миллионов долларов

Нил Янг требует взыскать с Trump 47 Committee Inc. компенсацию в размере 10 миллионов долларов, а также возместить судебные расходы.

Кроме того, музыкант добивается судебного запрета на дальнейшее несанкционированное использование его произведений на политических мероприятиях.

В новом иске утверждается, что организация не располагала необходимой лицензией и не получала разрешения автора на публичное исполнение композиции.

Юристы Янга также заявляют, что Трамп был осведомлён о необходимости получения разрешения и о том, что музыкант не согласен предоставлять его для подобных мероприятий.

Теперь суду предстоит определить, действительно ли были нарушены авторские права и имеются ли основания для взыскания заявленной суммы.

«Мне жаль, что до этого дошло»

После подачи иска Янг прокомментировал ситуацию на своём сайте.

Музыкант напомнил, что Трамп посещал многие его концерты в 1980-х и 1990-х годах, однако это не означает, что он может использовать его произведения в политических целях.

«Мне жаль, что до этого дошло, но деньги и сделки — это то, что вы понимаете», — написал Янг, обращаясь к Трампу.

Не первый музыкальный скандал вокруг Трампа

Нил Янг — далеко не единственный известный исполнитель, выступавший против использования своей музыки на мероприятиях Дональда Трампа.

Ранее возражения высказывали The Rolling Stones, Рианна, Адель, участники R.E.M., представители наследия Принса и другие музыканты.

Некоторые споры доходили до суда. В частности, в 2024 году группа The White Stripes подала иск из-за использования композиции Seven Nation Army.

Нынешний конфликт показывает, что даже многолетние споры об использовании музыки в политических кампаниях могут вспыхивать вновь.

Пока же Нил Янг намерен добиться не только денежной компенсации, но и прекращения использования своей музыки на мероприятиях в поддержку Трампа.