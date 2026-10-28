Жара становится одной из самых серьёзных угроз для здоровья человечества. Только за один год высокие температуры стали причиной примерно 710 тысяч смертей во всём мире, причём большинство этих случаев учёные связывают с изменением климата.

Экстремальная жара уже обходится мировой экономике более чем в триллион долларов ежегодно. Международная группа исследователей предупреждает: последствия глобального потепления приобрели масштабы чрезвычайной ситуации, требующей совместных действий всех стран.

С таким предупреждением выступили авторы нового доклада Lancet Countdown on Health and Climate Change, опубликованного 28 октября в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet.

В подготовке исследования участвовали 146 специалистов из 71 научной и медицинской организации. Учёные проанализировали 54 показателя, отражающих влияние изменения климата на здоровье населения планеты.

Главный вывод доклада: климатические угрозы здоровью людей усиливаются быстрее, чем государства успевают принимать меры для защиты населения.

Жара ежегодно уносит сотни тысяч жизней

По оценкам исследователей, в 2023 году воздействие высоких температур было связано примерно с 710 тысячами смертей во всём мире. Это рекордный показатель за рассматриваемый период.

При этом около 71,5% этих смертей учёные связывают с изменением климата, вызванным деятельностью человека.

Иными словами, без дополнительного глобального потепления число погибших от жары могло бы быть значительно меньше.

Исследователи подчёркивают, что речь идёт не только о тепловых ударах. Высокая температура усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, способствует обезвоживанию и обострению хронических заболеваний.

Особенно уязвимы пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Опасность представляет и продолжительная жара, особенно когда высокая температура сохраняется ночью и организм не успевает восстановиться.

Почти три миллиона смертей за восемь лет

Авторы доклада подсчитали, что в период с 2016 по 2023 год высокие температуры были связаны в среднем с 540,8 тысячи смертей ежегодно.

Около 68% этих случаев, или примерно 370 тысяч смертей в год, исследователи относят к последствиям антропогенного изменения климата.

Таким образом, за восемь лет глобальное потепление, по оценкам учёных, стало причиной почти трёх миллионов дополнительных смертей, связанных с жарой.

Для сравнения: в предыдущем десятилетии, с 2006 по 2015 год, доля смертей от жары, обусловленных изменением климата, оценивалась примерно в 55%.

Это означает, что влияние глобального потепления на смертность становится всё более заметным.

При этом приведённые показатели являются научными оценками, рассчитанными на основе климатических и медицинских данных, а не количеством случаев, в которых изменение климата было официально указано причиной смерти.

Жара обходится мировой экономике в триллион долларов

Последствия повышения температуры ощущаются не только в больницах, но и на рабочих местах.

Согласно докладу, в 2025 году снижение производительности труда из-за жары привело к предполагаемым экономическим потерям в размере 1,07 триллиона долларов.

Это около 0,91% мирового экономического производства.

Причём третий год подряд потери превышают триллион долларов.

Наиболее серьёзно страдают отрасли, где люди вынуждены работать на открытом воздухе или выполнять тяжёлую физическую работу.

Особенно большие потери приходятся на сельское хозяйство и строительство. На эти две отрасли приходится соответственно 38% и 29% общего сокращения трудового потенциала из-за жары.

В условиях экстремально высоких температур работникам приходится чаще делать перерывы, сокращать рабочее время или полностью приостанавливать деятельность.

Продолжение работы без необходимых мер защиты может представлять непосредственную опасность для здоровья.

Некоторые регионы страдают значительно сильнее других

Экономические последствия жары распределяются по миру неравномерно.

Наиболее тяжёлая ситуация складывается в Юго-Восточной Азии и Африке, где потери трудового потенциала оцениваются соответственно в 3,9% и 3,2% валового внутреннего продукта.

Для сравнения, в странах Америки этот показатель составляет около 1,5%, а в Европе — 0,2%.

Однако сравнительно небольшие экономические потери не означают, что европейские страны защищены от климатических угроз.

Продолжительные периоды жары, засухи и другие экстремальные погодные явления создают дополнительную нагрузку на системы здравоохранения, сельское хозяйство и инфраструктуру.

Учёные предупреждают, что по мере дальнейшего повышения температуры такие риски будут возрастать.

Опасность не ограничивается высокой температурой

В докладе рассматриваются и другие последствия изменения климата.

Среди них — продолжительные засухи, наводнения, ухудшение качества воздуха, перебои с водоснабжением, нехватка продовольствия и распространение инфекционных заболеваний.

Засуха может приводить к сокращению урожая, росту цен на продукты питания и ухудшению доступа к чистой воде.

Наводнения повышают риск распространения некоторых инфекций и загрязнения источников питьевой воды.

Изменение температурных условий также способно расширять территории распространения переносчиков заболеваний, в том числе комаров.

Особую обеспокоенность вызывает сочетание нескольких угроз одновременно. Например, продолжительная засуха может сопровождаться сильной жарой и лесными пожарами, что дополнительно ухудшает качество воздуха.

Такие ситуации создают серьёзные проблемы даже для развитых систем здравоохранения.

Учёные предлагают объявить глобальную чрезвычайную ситуацию

Авторы исследования считают, что изменение климата необходимо официально признать чрезвычайной ситуацией в области глобального здравоохранения.

Они предлагают Всемирной организации здравоохранения разработать специальный международный механизм, который позволил бы государствам координировать действия по защите населения.

По замыслу исследователей, такой механизм должен обеспечить долгосрочное сотрудничество стран, а не только реагирование на отдельные природные катастрофы.

Предполагается, что государства будут совместно совершенствовать системы раннего предупреждения, готовить медицинские учреждения к экстремальным погодным условиям, обмениваться научными данными и разрабатывать меры защиты наиболее уязвимых групп населения.

При этом речь пока идёт о предложении исследователей. Всемирная организация здравоохранения не объявляла чрезвычайную ситуацию на основании этого доклада.

Исполнительный директор проекта Lancet Countdown профессор Марина Романелло подчеркнула, что последствия изменения климата для здоровья людей нарастают быстрее, чем международное сообщество успевает на них реагировать.

По её словам, положительные изменения уже происходят, однако их масштаб недостаточен для защиты населения от усиливающихся угроз.

Есть и хорошие новости

Несмотря на тревожные выводы, исследователи отмечают определённый прогресс.

В частности, всё больше государств разрабатывают национальные планы адаптации здравоохранения к изменению климата.

Сейчас такие планы имеют 56 из 194 государств — членов Всемирной организации здравоохранения. В 2015 году их было только 14.

В ряде стран создаются системы раннего предупреждения об экстремальной жаре и других опасных погодных явлениях.

По оценкам исследователей, такие меры уже помогают снижать смертность при чрезвычайных погодных ситуациях.

Растут и инвестиции в более чистые источники энергии.

В 2025 году мировой объём инвестиций в экологически чистую энергетику достиг примерно 2,1 триллиона долларов — почти вдвое больше вложений в ископаемое топливо.

Кроме того, снижение загрязнения воздуха в некоторых странах уже позволило предотвратить значительное число преждевременных смертей.

Однако, как подчёркивают авторы доклада, этих достижений пока недостаточно, чтобы компенсировать растущий ущерб от изменения климата.

Что будет дальше

Доклад опубликован накануне международной климатической конференции ООН COP31, которая должна состояться в ноябре.

Учёные рассчитывают, что новые данные заставят правительства уделять больше внимания не только сокращению выбросов парниковых газов, но и непосредственной защите здоровья населения.

Среди предлагаемых мер — развитие систем предупреждения об опасной жаре, адаптация городов к высоким температурам, поддержка медицинских учреждений и дополнительное финансирование стран, наиболее уязвимых перед климатическими изменениями.

Особое внимание предлагается уделять регионам, которые вносят относительно небольшой вклад в глобальные выбросы, но сталкиваются с наиболее тяжёлыми последствиями потепления.

Главный вывод исследователей заключается в том, что изменение климата уже перестало быть исключительно экологической проблемой. Оно напрямую влияет на продолжительность жизни, здоровье, условия труда и экономическое благополучие миллионов людей. И чем дольше откладываются меры защиты, тем выше может оказаться цена бездействия.