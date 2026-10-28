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Путин прочитал Стуббу и Стёре лекцию по истории славян - FT 4 1119

В мире
Дата публикации: 28.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Путин
ФОТО: пресс-фото

Речь в ходе телефонного разговора Владимира Путина с главой Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре шла об "истории славян в Средние века", узнала FT. Беседа растянулась на 90 минут.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре прочитал им лекцию по истории России. Речь, в частности, шла об "истории славян в Средние века", сообщила во вторник, 27 октября, газета Financial Times (FT).

Путин впервые пообщался с европейскими союзниками Украины с июля 2025 года, когда у него состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Изначально ожидалось, что разговор продлится менее чем полчаса, однако он занял 90 минут. При этом вместо обсуждения ключевых вопросов о том, как положить конец войне в Украине, Путин выдал длинную тираду о "первопричинах конфликта" - как их видят в Кремле, сообщили три источника.

Возможность немедленного прекращения огня - главное требование Украины - практически не обсуждалась, добавили собеседники издания. При этом лидеры Финляндии и Норвегии решили не прерывать исторические отступления Путина, чтобы понять, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой, сказал один из источников.

Путин сослался на некие "генетические исследования" о "россиянах и украинцах"

Так, 22 октября, Путин сослался на "последние генетические исследования", которые, по его версии, показывают, что "россияне и украинцы - это один народ". "Так складывались" обстоятельства в "исторической России, таковы сегодняшние реалии", уверял президент РФ. При этом неясно, на какие именно "исследования" он ссылался.

Лидеры Финляндии и Норвегии провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после беседы с Путиным.

"Президент Стубб и премьер-министр Стёре выступили с инициативой проведения телефонного разговора (с Путиным. - Ред.), чтобы обсудить агрессивную войну России против Украины, а также дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе", - подчеркивала финская сторона с указанием, что политики участвовали в телефонном разговоре как лидеры своих стран и не выступали в качестве представителей Европы.

Критика Дании и Италии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила общественному вещателю DR, что очень скептически относится к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. "Она не была согласована ни с кем из нас", - добавила она.

В пресс-службе премьер-министра Италии Джорджи Мелони сообщили, что она испытывает "большое уважение" к Стуббу и Стёре, но при этом добавили, что речь не идет о паневропейской позиции. "Прежде всего, этот телефонный разговор ясно показывает одно: Европа ещё не пришла к соглашению о том, кто должен представлять её интересы в мирном процессе", - указали там.

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#Путин #Норвегия #Финляндия #Украина
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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