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Трамп заявил, что Зеленский и Путин встретятся «очень скоро» 5 370

В мире
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина будет организована «очень скоро». По его мнению, переговоры могут привести к существенному прогрессу в урегулировании войны. Ранее Киев и Москва сообщали о подготовке трехсторонних переговоров с участием США в ноябре.

Президент США Дональд Трамп заявил о скорой организации встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер выразил надежду, что прямые переговоры помогут продвинуться к урегулированию войны.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, соответствующее заявление Трамп сделал в среду, отвечая на вопросы журналистов.

«Очень скоро будет организована встреча, и я думаю, что можно добиться большого прогресса», — сказал президент США.

При этом Трамп не уточнил, когда именно могут состояться переговоры двух лидеров и где планируется их провести.

Ранее, в воскресенье, Зеленский сообщил, что в ноябре ожидается трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России, целью которой станет возобновление мирного переговорного процесса.

Кремль также заявлял о подготовке трехсторонних переговоров, которые, согласно российской стороне, должны состояться в ноябре в Объединенных Арабских Эмиратах.

Однако пока неясно, идет ли речь о встрече непосредственно президентов или о переговорах представителей трех государств.

До настоящего времени Путин отказывался от личных переговоров с Зеленским.

Трамп неоднократно заявлял о намерении добиться прекращения войны в Украине. В начале своего второго президентского срока он обещал завершить конфликт в течение 24 часов. Однако переговоры при посредничестве США, продолжающиеся уже более года, пока не привели к существенному прорыву.

В последнее время американский президент вновь уделяет больше внимания контактам с Москвой. В частности, Трамп объявил о договоренности с Россией относительно поставок российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

На этом фоне заявление о возможной скорой встрече Зеленского и Путина стало очередным сигналом о попытках Вашингтона активизировать переговорный процесс.

Вместе с тем официально согласованная дата личной встречи президентов Украины и России пока не объявлена.

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#Путин #Украина #Зеленский #переговоры #ОАЭ #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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