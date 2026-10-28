В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке разгорелся дипломатический скандал. Представители США и Кубы устроили словесную перепалку прямо во время заседания Генеральной Ассамблеи.

Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес назвал американского посла Майка Уолтца лжецом, а тот потребовал, чтобы дипломат отошёл от трибуны. Председательствующему пришлось временно приостановить заседание.

Инцидент произошёл 27 октября во время обсуждения американского экономического эмбарго против Кубы, сообщает нидерландский телеканал NOS.

Кубинская делегация начала кричать и стучать по столам

Конфликт начался после того, как постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц поднялся на трибуну и выступил с резкой критикой кубинских властей.

Американский дипломат обвинил руководство островного государства в коррупции и заявил, что именно политика Гаваны во многом ответственна за тяжёлое положение кубинского населения.

Эти слова вызвали возмущение кубинской делегации. Её представители начали стучать по столам, выкрикивать возражения и требовать вмешательства председательствующего.

Особенно эмоционально отреагировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он потребовал предоставить ему слово по процедурному вопросу, утверждая, что американский представитель нарушает правила заседания.

Однако председательствующий первоначально разрешил Уолтцу продолжить выступление.

«Это не ваша коммунистическая диктатура!»

Ситуация обострилась, когда Родригес направился к передней части зала и вступил в прямую словесную перепалку с американским дипломатом.

В какой-то момент кубинский министр выкрикнул в адрес Уолтца: «Ты лжец!»

Американский посол не остался в долгу.

«Это Америка, мой друг. Это Организация Объединённых Наций. Это не ваша коммунистическая диктатура. Вы не сможете заставить меня замолчать!» — заявил Уолтц.

Когда Родригес приблизился к трибуне, американский дипломат потребовал, чтобы тот отошёл.

«Этот человек должен отойти от трибуны. Он не сможет запугать меня здесь, в Соединённых Штатах Америки!» — выкрикнул представитель США.

Уолтц также обвинил кубинские власти в запугивании политических заключённых.

Председатель Генеральной Ассамблеи неоднократно призывал участников соблюдать порядок, однако успокоить дипломатов сразу не удалось. В результате заседание пришлось временно приостановить.

После возобновления работы Родригес получил возможность выступить с процедурным возражением, а Уолтц позднее завершил свою речь.

Причина конфликта — американская блокада Кубы

Перепалка произошла на фоне усиливающегося противостояния между Вашингтоном и Гаваной.

США уже более шести десятилетий сохраняют экономические ограничения в отношении Кубы. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом американская администрация ужесточила давление на кубинские власти.

В частности, в январе 2026 года Трамп объявил о намерении вводить дополнительные пошлины против стран, поставляющих Кубе нефть.

Эти меры усугубили топливный кризис на острове. Куба сталкивается с продолжительными отключениями электроэнергии, нехваткой топлива и серьёзными экономическими трудностями.

Вашингтон утверждает, что причиной кризиса прежде всего является политика кубинского руководства. Гавана, в свою очередь, обвиняет США в экономическом удушении страны и препятствовании реформам.

В ООН готовятся голосовать против американского эмбарго

Дипломатический конфликт произошёл накануне ежегодного голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции, призывающей прекратить американское экономическое эмбарго против Кубы.

Подобный документ рассматривается уже более трёх десятилетий и традиционно получает поддержку подавляющего большинства государств.

В 2025 году за резолюцию проголосовали 165 стран, против выступили семь, ещё 12 воздержались.

При этом решения Генеральной Ассамблеи по данному вопросу носят рекомендательный характер и не обязывают США отменять санкции.

Очередное голосование назначено на 28 октября.

На фоне обострения отношений Вашингтон пытается убедить другие государства отказаться от поддержки резолюции. Кубинские власти, напротив, обвиняют американскую администрацию в давлении на участников ООН.

Скандал с участием Уолтца и Родригеса стал одним из наиболее заметных публичных проявлений этого противостояния. Вместо обычного дипломатического обмена заявлениями представители двух стран перешли на крики и взаимные обвинения прямо в зале Генеральной Ассамблеи.