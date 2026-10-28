Сообщается, что дело, на которое ссылался Сикорский, касается статьи "Кароль Навроцкий и тайны "Гранд-отеля"", опубликованной порталом Onet в мае 2025 года. Её авторы описали показания лиц, утверждавших, что Навроцкий, работая охранником в отеле Grand Hotel в Сопоте, якобы организовывал услуги проституток для гостей заведения.

На пост главы МИД ответил глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач. "Как правильно сказать: хам, простак или примитив?" — написал он.

К обмену мнениями присоединился также депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Радослав Фогель. "А господин министр разгадывает кроссворд или думает об изменении карьерного пути?" — прокомментировал он.

Кароль Навроцкий отверг обвинения, изложенные в публикации, и подал иск против издателя Onet – компании Ringier Axel Springer Polska. Президент считает, что статья нарушила его личные права, и в иске требует опубликовать извинения.

27 октября общественность впервые смогла ознакомиться с подробностями судебного заседания в Окружном суде Варшавы. О рассекречивании дела ходатайствовали юристы портала.

Одной из свидетельниц по делу была Наташа Гелдон, которая работала в службе охраны Grand Hotel вместе с Каролем Навроцким. Женщина описала ситуацию, которую, по её словам, она наблюдала во время дежурства на рецепции.

"Я заметила, что Кароль заходит в отель с женщиной и мужчиной. Это было необычно, ведь мы, как охрана, не провожали гостей в отель", – свидетельствовала она.

Как она рассказала, все трое разговаривали между собой, а затем поднялись на лифте на этажи, предназначенные для гостей отеля.

"Они шли втроем, разговаривали между собой. Ситуация была довольно непринужденной. Затем они поднялись на лифте на этажи, предназначенные для гостей отеля", – сказала свидетельница.

Она также подчеркнула, что в обязанности сотрудников охраны не входило сопровождать гостей до лифта, "а тем более подниматься с ними наверх".

Гелдон свидетельствовала, что позже спросила Навроцкого о том, что она видела. По её словам, она услышала, что можно заработать, подводя девушек. Женщина объяснила, что этот разговор укрепил её убеждение в том, что она стала свидетелем незаконной деятельности.

"Я тогда была молодой девушкой, мне было 19 лет. Поэтому, когда я заметила эту женщину и мужчину с Каролем, у меня сложилось впечатление, что это сутенер с проституткой. Последующий разговор с Каролем ещё больше убедил меня в этом", – сказала она в суде.

Что предшествовало:

Ещё перед выборами 2025 года тогдашний президент Анджей Дуда поддержал кандидата на свой пост от правой оппозиции Кароля Навроцкого, который, по данным СМИ, был причастен к предоставлению услуг секс-работниц клиентам отеля, где ранее работал. Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что имя Рамзес для лошади польского президента может свидетельствовать о фараонских амбициях Кароля Навроцкого и посоветовал главе польского государства быть скромнее.