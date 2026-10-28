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Власти Украины продали квартиру российского дизайнера Артемия Лебедева 0 4483

В мире
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артемий Лебедев

В Украине продали квартиру российского дизайнера Артемия Лебедева в историческом центре Киева за 8 млн грн (около 160 тыс евро), сообщил Фонд государственного имущества Украины по итогам приватизационного аукциона.

Квартира площадью 193,2 кв. м расположена на улице Саксаганского, на двух уровнях последнего этажа шестиэтажного дома. В ней находятся три комнаты, кабинеты, кухня, два санузла и три балкона.

Недвижимость перешла в собственность государства по решению Высшего антикоррупционного суда Украины в рамках санкций. В торгах участвовали два претендента.

В 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Лебедеву въезд в страну. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против дизайнера. В марте 2023 года СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинения из-за его репортажа с Запорожской АЭС.

В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры Лебедева, которые позднее передали в управление Фонда государственного имущества.

После решения суда дизайнер опубликовал фотографию квартиры в Киеве. «Моя хата — теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — написал он в своем телеграм-канале.

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#недвижимость #Украина #санкции #приватизация #Киев
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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