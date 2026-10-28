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Звонок Путину поссорил северных соседей: Дания и Швеция потребовали объяснений от Финляндии и Норвегии 0 683

В мире
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разговор европейских политиков с Путиным
ФОТО: BB.LV/AI

Телефонные переговоры президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным вызвали разногласия среди североевропейских стран. Дания и Швеция выразили недовольство тем, что контакты с российским лидером не были должным образом согласованы с партнёрами.

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, разговор состоялся 27 октября и продолжался около полутора часов. Его главной целью стала подготовка предстоящих переговоров по урегулированию войны в Украине, которые планируется провести в Абу-Даби в ноябре.

Стубб и Стёре выступали от имени своих государств, а не всей Европы. По словам финского президента, инициатива была подготовлена совместно с Украиной и США.

Однако дипломатический шаг вызвал неоднозначную реакцию у ближайших соседей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не понимает, каких результатов рассчитывают добиться финский президент и норвежский премьер. Она подчеркнула, что европейским государствам необходимо сохранять единство в отношениях с Россией.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также сообщил, что не был заранее проинформирован о предстоящем разговоре.

При этом Стубб утверждает, что все северные страны получили предварительное уведомление о звонке. Стёре, со своей стороны, заявил, что о переговорах заранее сообщили союзникам Финляндии и Норвегии.

Таким образом, разногласия возникли не только из-за самого решения связаться с Кремлём, но и вокруг того, насколько подробно этот шаг обсуждался с партнёрами.

Украина поддержала инициативу

Несмотря на критику со стороны некоторых европейских лидеров, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Стубба и Стёре за разговор с Путиным.

По словам Зеленского, они передали российскому президенту требование предпринять реальные шаги для сокращения ударов по украинской энергетической системе и инфраструктуре.

Стубб сообщил, что во время разговора обсуждались также продовольственная безопасность и возможное ограничение военных действий против энергетических объектов.

После переговоров Зеленскому представили подробный отчёт об их содержании.

В Финляндии тоже возникли вопросы

Неоднозначную реакцию звонок вызвал и внутри самой Финляндии.

Бывший министр иностранных дел Тимо Сойни поставил под сомнение порядок подготовки переговоров. Он напомнил, что, согласно конституции Финляндии, внешняя политика страны осуществляется президентом совместно с правительством.

Сойни считает, что содержание столь важного разговора следовало предварительно согласовать внутри страны.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, однако, заявил, что правительство было осведомлено о предстоящем звонке.

Что ответил Кремль

По информации российской стороны, Путин согласился поддерживать дальнейшие телефонные контакты с руководителями Финляндии и Норвегии.

При этом российский президент вновь заявил, что урегулирование войны возможно только при учёте интересов России, и обвинил Евросоюз и НАТО в затягивании конфликта.

Для Финляндии разговор стал особенно заметным дипломатическим событием: это был первый прямой контакт финского президента с Путиным после 2022 года.

Пока неизвестно, приведёт ли возобновление диалога к конкретным результатам. Однако уже сейчас инициатива продемонстрировала, что даже среди близких европейских союзников существуют разногласия относительно того, когда и на каких условиях следует вести прямые переговоры с Москвой.

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#Путин #Норвегия #Финляндия #Украина #Швеция #Дания #дипломатия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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