Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» обвинила арабские партии в фальсификации парламентских выборов. После подсчета более 85% голосов ни правящий, ни оппозиционный блок не получает большинства в Кнессете, а арабские партии могут занять 19 мест и сыграть решающую роль в формировании правительства. Полиция подтвердила задержание трех человек по подозрению в подкупе избирателей, однако о доказательствах масштабных фальсификаций не сообщалось.

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» заявила о предполагаемых массовых нарушениях на парламентских выборах, состоявшихся во вторник, 27 октября, обвинив арабские партии в попытке повлиять на результаты голосования.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, обвинения прозвучали на фоне предварительных результатов выборов, согласно которым возглавляемый Нетаньяху правый блок опережает оппозицию, но не получает необходимого для формирования правительства большинства.

После подсчета более 85% голосов правому блоку прогнозируют 53 места в 120-местном Кнессете, а оппозиционному объединению во главе с Гади Айзенкотом — 48 мест.

Для парламентского большинства необходимо не менее 61 мандата.

При этом две арабские партии — «Объединенный список» и «Раам» — могут получить в общей сложности 19 мест, почти вдвое увеличив свое представительство по сравнению с выборами 2022 года.

Таким образом, их позиция может оказаться решающей при формировании следующего правительства.

«Ликуд» заявляет о подкупе избирателей и других нарушениях

В среду партия Нетаньяху выступила с резким заявлением, утверждая, что выборы «украли арабские партии, поддерживающие терроризм и уничтожение еврейского государства». Это обвинение является позицией «Ликуда», а не установленным фактом.

Партия также обвинила своих политических оппонентов в коррупции, угрозах, насилии, распространении ложной информации и использовании запрещенного программного обеспечения для повышения явки избирателей.

Представители «Ликуда» сообщили, что передают соответствующие материалы правоохранительным органам. Среди предполагаемых доказательств партия упомянула «тысячи конвертов с деньгами и избирательными бюллетенями» партии «Раам», а также угрозы и насилие в отношении сотрудников избирательных участков.

Независимого подтверждения столь масштабных нарушений в сообщении AFP не приводится.

Полиция задержала трех подозреваемых

О предполагаемых попытках подкупа избирателей Нетаньяху говорил еще во вторник, в день голосования. Тогда премьер-министр обвинил арабские партии, прежде всего «Раам», в попытках «украсть выборы», сославшись на сообщения о задержании людей с конвертами, в которых находились деньги.

Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии Израиля Дин Ливне подтвердил, что произошел необычный инцидент.

По его словам, полиция задержала людей, подозреваемых в попытке подкупа избирателей, еще до их прибытия на избирательные участки. Ливне подчеркнул, что речь идет об отдельном случае, который расследуется.

Полиция сообщила о задержании трех человек по подозрению в попытке покупки голосов в пользу партии «Раам». У подозреваемых были изъяты конверты с деньгами на общую сумму более 24 000 шекелей, или примерно 6900 евро.

При этом сведения об этом эпизоде сами по себе не подтверждают утверждения о фальсификации результатов выборов в целом.

Лидер «Раам» обвинил Нетаньяху в подстрекательстве

Лидер арабской партии «Раам» Мансур Аббас отверг обвинения премьер-министра. По его словам, Нетаньяху распространяет ложные утверждения и подстрекает против партии, пытаясь использовать ситуацию для мобилизации правых избирателей. Аббас назвал заявления главы правительства «ложью и подстрекательством».

Во вторник Нетаньяху активно призывал своих сторонников прийти на избирательные участки.

«Никаких барбекю, не ходите на пляж — идите на избирательные участки и голосуйте за „Ликуд“», — обратился он к избирателям.

Арабские партии могут стать ключевыми при формировании правительства

Предварительные результаты показывают, что ни один из двух основных политических блоков пока не располагает парламентским большинством. При прогнозируемых 53 мандатах блоку Нетаньяху не хватает восьми мест до необходимого большинства.

Оппозиционному блоку Айзенкота, которому прогнозируют 48 мест, для достижения большинства потребуется поддержка дополнительных депутатов.

На этом фоне 19 мандатов, которые могут получить арабские партии, приобретают особое значение.

Однако их представительство само по себе не означает, что они войдут в правящую коалицию или поддержат определенного кандидата на пост премьер-министра.

Окончательное распределение мест и возможные коалиционные договоренности станут известны после завершения подсчета голосов и переговоров между партиями.