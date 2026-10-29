В Армении заседание парламента закончилось массовой дракой между депутатами правящей партии и оппозиции. Конфликт начался со словесной перепалки и перерос в потасовку прямо в зале заседаний.

Целая группа депутатов парламента Армении устроила драку прямо в зале заседаний. Точное число участников инцидента, который произошел утром в четверг, 29 октября, неизвестно, однако судя по видеозаписям, опубликованным местными СМИ, в нем приняли участие несколько десятков представителей правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционного блока "Сильная Армения".

Ситуация на заседании Национального собрания Армении обострилась во время выступления депутата от "Гражданского договора" Тарона Чахояна. Его высказывания вызвали резкую реакцию оппозиционных парламентариев - между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку и драку.

Как передает издание News.am, вице-спикер парламента Ваагн Алексанян бросил стул в сторону оппозиционеров. У одного из депутатов пошла кровь из носа, у другого была порвана одежда.

Председатель парламента Рубен Рубинян сперва отказался прервать заседание, заявив, что все должны видеть, что происходит в парламенте страны. Однако после того, как депутаты начали обмениваться ударами, был объявлен перерыв, в зал прибыли сотрудники службы безопасности. Между тем, по сообщениям СМИ, конфликт продолжился и в фойе.

Стороны конфликта возложили ответственность друг на друга

Рубен Рубинян и премьер-министр Армении Никол Пашинян возложили ответственность за произошедшее на оппозиционную фракцию и ее главу Нарека Карапетяна. По утверждению спикера парламента, потасовка началась с первого удара депутата от "Сильной Армении" Гарника Давтяна.

В свою очередь депутаты от оппозиции настаивают на том, что драка была "организована" с целью отвлечь внимание общественности от "провальной внешней политики" правительства во главе с Пашиняном. Депутат от фракции "Сильная Армения" Марианна Каграманян заявила журналистам, что ответственность за стычку несет спикер Рубинян. По ее словам, "он поощрял подстрекательство со стороны провокатора - депутата правящей силы Тарона Чахояна и никак не пытался вмешаться в происходящее".

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