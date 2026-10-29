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Из Алешек в Анапу, затем в Беларусь: согласован необычный маршрут эвакуации украинцев 1 1163

В мире
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алешки

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Жителей оккупированного Россией города Алешки в Херсонской области, желающих вернуться на подконтрольную Киеву территорию, планируется эвакуировать через российскую Анапу и белорусский Гомель. Такой маршрут предусмотрен соглашением о временном прекращении огня. По данным волонтеров, в городе остаются около 1500 человек, в том числе примерно 40 детей.

Эвакуация жителей оккупированного Россией города Алешки (по-украински Олешки) Херсонской области на подконтрольную Украине территорию будет проходить через Россию и Беларусь. Соответствующий маршрут предусмотрен соглашением о перемирии, которое должно обеспечить безопасный вывоз мирного населения.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Deutsche Welle, подробности соглашения опубликовал американский телеканал Fox News.

Согласно документу, жителей Алешек, которые после эвакуации захотят вернуться на подконтрольную Киеву территорию, сначала доставят в Анапу в Краснодарском крае России. Оттуда их перевезут самолетом Министерства обороны России в белорусский Гомель, после чего организуют дальнейшую доставку в Украину.

Эвакуацию будут сопровождать представители Украины и России

Эвакуированных жителей будут сопровождать уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, два сотрудника его офиса и два украинских журналиста.

В Беларусь вместе с ними отправятся также представители российского омбудсмена Яны Лантратовой и координационной группы гуманитарной миссии.

Предполагается, что участие представителей обеих сторон позволит контролировать выполнение договоренностей и проведение гуманитарной операции.

За первые 30 часов перемирия нарушений не зафиксировано

Режим прекращения огня в Алешках начал действовать 27 октября в 3:00, сообщил Дмитрий Лубинец. Введение перемирия также подтвердило Министерство обороны России.

В среду утром Лубинец и Лантратова заявили, что за первые 30 часов с момента начала прекращения огня не было зарегистрировано ни одного нарушения.

Согласно достигнутым договоренностям, перемирие должно продлиться до 1 ноября, 22:59.

В городе остаются сотни семей без электричества и медицинской помощи

Алешки расположены на занятой Россией территории Херсонской области Украины. Город продолжительное время подвергается обстрелам, а оставшиеся жители находятся в крайне тяжелых условиях.

Многие люди месяцами живут без электричества и полноценной медицинской помощи. В городе ощущается нехватка продовольствия и медикаментов, а дороги, ведущие к населенному пункту, заминированы.

По информации волонтеров, непосредственно в Алешках остаются около 1500 человек, включая примерно 40 детей. Если учитывать соседние села, число людей, нуждающихся в помощи, достигает примерно 6000, среди которых около 200 детей.

Временное прекращение огня должно создать условия для проведения эвакуации, однако пока не сообщается, сколько жителей смогут воспользоваться согласованным маршрутом и когда начнется их вывоз.

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#Украина #эвакуация #гуманитарная помощь #перемирие #Беларусь #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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