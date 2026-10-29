Европейский союз отказался от предложения предоставить Канаде статус ассоциированного государства-члена после возражений Германии и ряда других стран. Из проекта совместного заявления исключили соответствующие формулировки, хотя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает публично поддерживать эту идею.

Европейский союз отказался от планов обозначить Канаду как ассоциированное государство-член ЕС. Соответствующие формулировки исключены из проекта совместного заявления, которое планируется принять по итогам саммита ЕС и Канады в Монреале.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA, против использования такого статуса выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и несколько других европейских лидеров.

По информации дипломатических источников DPA, возражения были связаны прежде всего с отсутствием четкого определения предлагаемого статуса. Кроме того, представители ряда стран ЕС остались недовольны тем, что Европейская комиссия предварительно не провела с ними необходимых консультаций.

Фон дер Ляйен предложила особый статус еще в сентябре

Идею сближения Канады с Евросоюзом на новом уровне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила в сентябре во время ежегодного выступления о положении дел в ЕС. Тогда она заявила, что Канада могла бы стать первым ассоциированным государством-членом Евросоюза.

Однако в ходе подготовки совместного заявления формулировки «ассоциированное государство-член» и «ассоциированное членство» были исключены из документа. Вместо этого стороны намерены заявить о стремлении к «все более тесной ассоциации» между Канадой и ЕС.

Кроме того, в проекте смягчены первоначально предложенные обязательства по интеграции финансовых рынков и взаимному предоставлению благоприятных условий в рамках мер экономической безопасности.

Ожидается, что итоговое заявление будет опубликовано в пятницу, 30 октября, после завершения двухдневного саммита в Монреале.

Глава Еврокомиссии продолжает говорить об ассоциированном членстве

Несмотря на возражения европейских лидеров, Урсула фон дер Ляйен не отказалась от первоначальной идеи в своих публичных выступлениях. После прибытия в Монреаль в среду она вновь использовала термин «ассоциированное государство-член» в публикации в социальных сетях.

«Европу и Канаду разделяет океан, однако мы никогда не чувствовали себя ближе друг к другу», — написала глава Еврокомиссии.

По ее словам, у сторон появилась новая цель — приблизить Канаду к Евросоюзу сильнее, чем когда-либо прежде, в качестве ассоциированного государства-члена.

«Мы хотим, чтобы наше уникальное партнерство пошло еще дальше», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также поддержала концепцию «Альянса ради будущего», предложенную премьер-министром Канады Марком Карни.

«Благодаря „Альянсу ради будущего“ мы будем вместе противостоять миру растущего соперничества. В Монреале мы напишем новую главу нашей общей истории», — заявила председатель Еврокомиссии.

Именно понятие «Альянс ради будущего» теперь занимает центральное место в проекте совместного заявления.

Что предусматривает новое партнерство

Несмотря на отказ от формулировки об ассоциированном членстве, ЕС и Канада намерены расширять экономическое и стратегическое сотрудничество. Согласно проекту документа, стороны планируют работать над сокращением торговых барьеров и облегчением взаимных инвестиций.

Отдельное внимание предполагается уделить обеспечению надежных поставок сырья, медикаментов и технологий. Кроме того, ЕС и Канада намерены развивать сотрудничество в области безопасности искусственного интеллекта.

Еще одним направлением станет изучение возможностей увеличения поставок канадского сжиженного природного газа в Европу.

Премьер-министр Канады Марк Карни во вторник заявил журналистам, что для него содержание будущих отношений важнее их официального названия.

Трамп ранее пригрозил ЕС новыми пошлинами

Сближение Канады с Евросоюзом происходит на фоне напряженности в торговых отношениях Оттавы и Вашингтона во время президентства Дональда Трампа. Карни стремится укрепить экономические и политические связи с европейскими партнерами, расширяя возможности международного сотрудничества Канады.

В сентябре Трамп выступил против идеи предоставления Канаде статуса ассоциированного государства-члена ЕС. Американский президент пригрозил ввести новые таможенные пошлины против Евросоюза, если тот согласится на такой шаг. По словам Трампа, предоставление Канаде подобного статуса можно было бы расценивать как «враждебный акт».

При этом из сообщения DPA не следует, что именно американская позиция стала причиной изменения проекта заявления. Дипломатические источники агентства связывают отказ от спорных формулировок прежде всего с возражениями Германии и других государств ЕС.