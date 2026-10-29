В Китае молодежь начала заводить кирпичи вместо домашних животных и детей. Хозяева опрыскивают их водой, и постепенно кирпичи обрастают мхом. О необычном тренде сообщает издание Guardian. Его сторонники говорят, что такой «питомец» ничего не стоит, а сама тенденция отражает кризис на рынке труда и падение рождаемости в стране.

Питомец, который ничего не просит

Многие молодые специалисты в Китае не могут найти работу или много трудятся за небольшую зарплату. Поэтому кошку или собаку они позволить себе не могут. Кирпичи не нужно кормить, выгуливать и лечить, отмечают сторонники тренда. Хозяин только опрыскивает кирпич водой, и он постепенно зарастает мхом, заменяя и декоративные комнатные растения. Такие кирпичи практически бессмертны: если забыть про полив, мох впадет в спячку. Владельцы говорят, что хобби помогает бороться со стрессом, приносит удовлетворение и отчасти закрывает потребность в общении.

Чем рискуют любители мха

Тренд стал настолько массовым, что китайские СМИ начали предупреждать о рисках. Выращивание мха может способствовать размножению плесени. Некоторые владельцы жалуются на зуд в глазах и насморк. Сюэдун Ли, профессор Пекинского педагогического университета, изучающий мхи, советует держать кирпичи в отдельных помещениях. «Лучше всего надевать одноразовые перчатки и маску при работе со мхом, чтобы снизить риск вдыхания спор и контакта с кожей», — рассказал он китайским СМИ.

Почему молодежь ищет такие занятия

Китайские психологи объясняют популярность тем, что молодежь ищет простые способы обрести смысл жизни. Молодые люди все чаще отказываются от навязанных обществом ожиданий — рожать детей и много часов работать на тяжелой работе, если ее вообще удается найти. Многие уходят от «крысиных бегов» и выбирают лежачий образ жизни — без больших усилий и стресса. Выращивание кирпичей хорошо вписывается в такой уклад.

Один из владельцев рассказал китайским СМИ, что хобби приносит не меньше удовлетворения, чем завершение долгого проекта. Пользователь китайской соцсети Xiaohongshu выложил снимок кирпича ржавого оттенка. «Не нужно ничего делать, не нужно достигать показателей, не нужно умолять его расцвести и не нужно сравнивать его рост с чужим», — написал он.

Что говорит статистика

По официальной статистике, почти каждый пятый китаец в возрасте от 16 до 24 лет, не считая студентов, не имеет работы. По неофициальным данным, безработных в стране еще больше. При этом в Китае рекордно падает рождаемость. В 2025 году она снизилась на 17% по сравнению с 2024 годом. В стране зарегистрировали 7,92 млн новорожденных и 11,31 млн смертей. Эти данные опубликовало Государственное статистическое управление Китая. Рождаемость составила 5,63 на тысячу человек — это самый низкий показатель с начала ведения статистики в 1949 году.

Из-за падения рождаемости число детей в дошкольных учреждениях сократилось на 25%. Власти закрыли множество детских садов по всей стране. Это стало сигналом о серьезных демографических изменениях, которые влияют не только на социальную сферу, но и на экономику и политику.

Нынешняя ситуация — последствие политики «одна семья — один ребенок», которая действовала с 1979 по 2015 год. В 2013 году власти смягчили правила: второго ребенка разрешили заводить семьям, где хотя бы один из родителей сам был единственным ребенком. Позднее демографическая политика резко изменилась. С января 2026 года в Китае платят субсидии семьям с детьми, чтобы поднять рождаемость.