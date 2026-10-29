Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинет свой пост 7 февраля 2027 года, на восемь месяцев раньше окончания срока полномочий. Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о немедленном начале процедуры выбора ее преемника. О возможном досрочном уходе Лагард СМИ сообщали еще в феврале, связывая его с предстоящими президентскими выборами во Франции.

Лагард объявила дату ухода

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард покинет свой пост 7 февраля 2027 года, хотя срок ее полномочий должен был завершиться только в октябре следующего года.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, об этом в четверг, 29 октября, официально объявил Европейский центральный банк.

«Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня проинформировала Совет управляющих ЕЦБ и председателя Европейского совета Антониу Кошту о том, что 7 февраля 2027 года покинет свой пост», — говорится в заявлении регулятора.

Причины досрочного ухода в сообщении не уточняются.

Преемника начнут выбирать незамедлительно

Председатель Европейского совета Антониу Кошта высоко оценил работу Лагард во главе ЕЦБ, особо отметив ее роль в преодолении экономических потрясений последних лет.

«В условиях глобальной пандемии, войны в Европе, энергетических кризисов и инфляционных потрясений она обеспечивала стабильное и целенаправленное руководство, помогая сохранять стабильность и устойчивость еврозоны», — написал Кошта в социальных сетях.

Он также сообщил, что процесс выбора нового руководителя Европейского центрального банка начнется немедленно.

«Чтобы обеспечить плавный переход к следующему руководству ЕЦБ, процесс назначения ее преемника начнется уже сегодня и будет продолжаться без промедления, чтобы решение было принято своевременно», — подчеркнул председатель Европейского совета.

Президента ЕЦБ назначают лидеры стран еврозоны.

Почему об уходе Лагард заговорили еще в феврале

Досрочная отставка Лагард не стала полной неожиданностью. Предположения о ее возможном уходе появились еще в начале 2026 года.

В феврале британская газета Financial Times со ссылкой на анонимный источник сообщила, что Лагард может покинуть пост до октября 2027 года. По информации издания, такой шаг позволил бы нынешнему президенту Франции Эмманюэлю Макрону принять участие в выборе нового руководителя ЕЦБ до окончания его президентского срока в мае 2027 года.

Эти предположения связывались с политической неопределенностью во Франции и опасениями по поводу возможной победы кандидата от крайне правых на предстоящих президентских выборах. Среди потенциальных претендентов на высший государственный пост называлась Марин Ле Пен.

Менее месяца назад сама Лагард в интервью французской газете La Croix допустила возможность ухода с должности за несколько месяцев до официального завершения срока полномочий.

При этом официального подтверждения того, что решение Лагард связано с предстоящими выборами во Франции, нет.

Что известно о Кристин Лагард

Кристин Лагард 70 лет. Она возглавляет Европейский центральный банк с ноября 2019 года, став первой женщиной на этом посту.

До назначения в ЕЦБ Лагард занимала должность директора-распорядителя Международного валютного фонда, а ранее была министром экономики и финансов Франции.

Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику еврозоны, в том числе за установление ключевых процентных ставок и поддержание ценовой стабильности.

В отдельном сообщении Лагард также объяснила появление пластырей на лице, заметных во время ее публичного выступления. По ее словам, в начале недели она перенесла небольшую операцию.

«Чтобы избежать обсуждений в соцсетях: пластыри на моем лице — следствие небольшой операции, которую мне сделали в начале этой недели», — написала она, призвав регулярно проверять состояние кожи.

Кристин Лагард на момент отставки будет 71 год.