Писательница из ЮАР, работающая под псевдонимом Корал Харт, за последние 20 месяцев опубликовала 371 книгу, созданную с помощью искусственного интеллекта. Эксперимент принес автору огромный коммерческий успех: продажи превысили миллион экземпляров, а доход за текущий год перевалил за один миллион долларов, сообщает EWN.

Как устроена фабрика цифровых романов

До начала работы с нейросетями в феврале 2025 года Корал Харт 14 лет трудилась в традиционном издательском деле и самостоятельно написала несколько десятков произведений. Автору потребовалось несколько месяцев, чтобы подробно изучить свойства различных искусственных интеллектов и выстроить собственную эффективную систему генерации текстов.

В своей работе писательница комбинирует возможности сразу нескольких популярных алгоритмов. Одна программа отлично справляется с диалогами персонажей, другая выстраивает прочную структуру повествования, а третья создает яркие сцены. Автору оставалось задавать детальную концепцию сюжета, прописывать характеры героев и составлять подробный план каждой главы. Ранее мы писали, как ИИ меняет саму суть творческих профессий.

Как создать книгу за 45 минут

Писательница признает, что самый первый черновик от нейросети всегда получается довольно слабым. Для доведения текста до идеала она дважды пропускает готовый материал через алгоритмы, исправляя логические ошибки, неувязки в сюжете и случайные изменения деталей. На финальном этапе готовую рукопись обязательно вычитывает живой человек, чтобы окончательно убрать все следы искусственного интеллекта.

Благодаря слаженной системе создание новой полноценной книги занимает всего 45 минут. Большую часть произведений составляют любовные романы, написанные под десятком различных псевдонимов на основе тщательного анализа потребительского спроса. Один из таких романов даже сумел пробиться в сотню главных бестселлеров популярного сервиса Amazon. Недавно мы рассказывали, как ИИ-обложка лишила писательниц премии в Новой Зеландии.

Обучение новому методу

Успех цифровой писательницы вызвал бурю негодования в литературном сообществе. В социальных сетях автора называют мошенницей, а сама Корал Харт регулярно получает десятки тысяч оскорбительных сообщений и даже угрозы расправы. Несмотря на колоссальное давление, южноафриканская писательница открыто защищает свой метод и отказывается скрывать лицо.

Автора часто обвиняют в заполнении рынка низкокачественным контентом, однако она указывает на высокие показатели продаж и отсутствие массовых возвратов от читателей. По ее мнению, глупо игнорировать неизбежные технологические изменения в книжной индустрии. Сейчас Корал Харт уже обучила своему методу сотни человек и готовит к запуску специальное программное обеспечение для авторов, работающих с нейросетями.