Обеспокоенное письмо учащегося из Ида-Вирумаа (в уезд входит Нарва) об условиях обучения привело к лавине сообщений, разжигающих ненависть, для разрешения которой пришлось привлечь полицию, пишет Postimees.

В пятницу на прошлой неделе учащийся Ида-Вирумааского центра профессионального образования направил школьному сообществу и СМИ открытое обращение, в котором поинтересовался, почему школа не обеспечивает ему и его однокурсникам необходимых возможностей для подготовки к госэкзаменам.

По его оценке, для профильных предметов не хватает оборудования и материалов, компетентность преподавателя вызывает сомнения, и в целом, по его словам, в школе царит полный хаос.

В своем длинном обращении учащийся подробно описал всё, что, по его мнению, было не так. «Вы не обеспечиваете учащимся качественное образование. Как долго мы еще должны молчать об этих проблемах? Я призываю всех учеников открыто говорить о существующих в школе проблемах, выражать свою обеспокоенность и требовать улучшения ситуации, а не молчать из страха», – написал он.

В ответ на обращение в список рассылки от учащихся стали массово поступать письма. Однако в них выражались не проблемы, а скорее враждебные сообщения, призывы, расцененные как подстрекательство к бунту, символика, отсылающая к национал-социализму, и ненормативная лексика. Директор центра профессионального образования Хендрик Агур отметил, что в ходе одной из дискуссий также возникла перепалка на национальной почве.

Агур рассказал, что в ход пошли лозунги вроде «Путин! Россия!», «Наша победа!», «Собираемся на бунт!». «Такие призывы были, и мы отреагировали на них со всей готовностью. Позже люди сказали, что пошутили. Мы находимся на каком-то другом уровне, тут есть всё. Таков этот мир…»

По словам директора, с персоналом школы провели кризисное совещание и уведомили полицию. «Полиция побеседовала с причастными к инциденту учащимися и разъяснила им возможные правовые последствия такого общения. Для школы было первостепенной задачей обеспечить безопасную учебную среду, предотвратить возможные конфликты и сохранить спокойную обстановку. Школьный коллектив получил инструкции по наблюдению за ситуацией и поддержке учащихся».

Руководитель участковой группы Йыхвиского отделения полиции Хейки Линдус прокомментировал, что полиция вмешалась, поскольку с ней связался школьный социальный педагог, однако в письмах, отправленных в список рассылки, нарушений выявлено не было. «Заявление по данному случаю подано не было», – сказал Линдус.

Директор добавил, что, хотя сообщения и были резкими, 23 октября обстановка в учебных корпусах школы оставалась спокойной, никаких собраний или конфликтов не произошло, а учебный процесс продолжался в обычном режиме. Он также отметил, что учащийся в своем обращении указал на реальные проблемы и что у каждого есть право задавать вопросы, сомневаться и критиковать.

«Школа рассматривает по существу поднятые учащимися вопросы, связанные с организацией учебного процесса и учебной средой, и ищет для них решения. В то же время мы считаем важным, чтобы общие информационные каналы школы использовались ответственно, а общение было уважительным и исключало враждебность», – сказал Агур.