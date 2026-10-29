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После погромов - Франция выделит 1 млрд евро на ремонт вузов и проиндексирует стипендии 0 73

В мире
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: погром в Париже
ФОТО: bb.lv

Правительство Франции определило меры в сфере образования в ответ на массовые протесты молодежи против плохих условий обучения. Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Себастьен Лекорню.

Государство выделяет 1 миллиард евро на ремонт университетских зданий и предоставит регионам 4 миллиарда евро кредитов с льготными процентными ставками для ремонта школ. Стипендии будут корректироваться с учетом инфляции начиная с 2027 года.

Правительство также обещает 15 тысяч дополнительных мест в системе высшего образования в 2027 и 2028 годах, 500 дополнительных должностей преподавателей и еще 500 должностей психологов, медсестер и социальных работников. Кроме того, планируется ограничить число детей в классах и ввести гарантированный часовой обеденный перерыв.

Систему поступления в вузы Parcoursup заменят в 2028 году, а в 2027 году сделают ее более прозрачной. По словам Лекорню, для разработки изменений правительство рассмотрело обращения от 3 тысяч лицеев.

Ранее министр высшего образования Филипп Батист заявил, что школьники и студенты должны вернуться к занятиям с понедельника, 2 ноября, на фоне заявления профсоюзов о продолжении протестов. На субботу, 31 октября, организаторы движения «желтых жилетов» призвали к новым демонстрациям.

Контекст. Правительство начало озвучивать меры после месяца лицейских и студенческих протестов. Молодежные организации выдвигали 10 основных требований стоимостью около 10 миллиардов евро, включая отмену отбора при поступлении в вуз, создание 250 тысяч мест в университетах и реформу стипендий. Организации объявили, что сохраняют мобилизацию 31 октября и 5 ноября, несмотря на обещанные меры. Согласно правительственному сайту, в частности, для вторых классов лицеев предусмотрен максимум в 28 учеников с начала 2027 учебного года.

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#Франция #образование #высшее образование #стипендии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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