Страны Балтии хотели бы получить еще 10 млрд евро из бюджета Европейского союза (ЕС) на 2028-2034 годы для проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica, говорит литовский премьер Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, такая сумма необходима для продолжения проекта.

«Rail Baltica финансируется из фонда Connecting Europe Facility (Механизм объединения Европы). Литва вместе со странами Балтии хочет обеспечить определенное финансирование, в данном случае 10 млрд евро на новый финансовый период», – сказал Синкявичюс в среду после встречи с заместителем председателя Европейской комиссии по сплочению и реформам Раффаэле Фитто.

«Мы видим определенные инициативы в целом по сокращению финансирования Connecting Europe Facility, которое превышало 50 млрд евро для всей Европы, а в данном случае страны Балтии хотели бы как минимум 10 млрд, чтобы обеспечить продолжение проекта (Rail Baltica – BNS)», – добавил он.

Как сообщало агентство BNS, лидеры стран Балтии и Польши в совместном письме руководству ЕС 16 октября подтвердили свое обязательство завершить Rail Baltica в следующем бюджетном периоде ЕС и призвали обеспечить предсказуемое европейское финансирование проекта.

В письме подчеркивается, что значение Rail Baltica еще больше возросло в плане обеспечения способности ЕС и НАТО быстро перебрасывать войска и военную технику на восточный фланг Европы.

Между тем совместное предприятие стран Балтии RB Rail на этой неделе подало в Европейскую комиссию новую заявку на дополнительное финансирование Rail Baltica в размере 357,5 млн евро. Из этой суммы около 37,3 млн евро запрашивается только на работы в Литве.

На данный момент на проект Rail Baltica выделено около 4,5 млрд евро инвестиций ЕС в рамках 12 грантовых соглашений Connecting Europe Facility.

Стоимость первого этапа проекта, когда одна колея Rail Baltica соединит страны Балтии с Европой, в трех странах Балтии должна составить 15,3 млрд евро, а стоимость прокладки второго пути – около 23,8 млрд евро.

Rail Baltica соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, протяженность этого участка в Литве составит 392 километра.