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Президент Казахстана К. Токаев обозначил масштабную программу строительства и приоритеты экономических реформ в Послании народу Казахстана 0 77

В мире
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября выступил с Посланием народу Казахстана «Актуальные приоритеты Казахстана в новом историческом цикле».

Центральное место в выступлении Главы государства заняла программа «Народное строительство» - по сути, новый этап масштабной модернизации инфраструктуры страны. На эти цели до конца 2029 года планируется направить около 14 млрд. евро из Национального фонда. Программа также охватит около 70 объектов здравоохранения и 50 – образования, спорта и культуры. Ожидается создание около сотен тысяч рабочих мест.

В числе стратегических приоритетов обозначена энергетическая безопасность. Казахстан намерен обеспечить устойчивый профицит электроэнергии к 2029 году за счет ввода новых генерирующих мощностей, модернизации электросетей и развития возобновляемой энергетики. Начало строительства первой атомной электростанции возможно уже в 2027 году.

Особое внимание уделено транспортно-логистическому потенциалу. В связи с вводом в эксплуатацию новых железнодорожных маршрутов в 2027 году пропускная способность грузоперевозок между Казахстаном и Китаем будет увеличена еще на 20 млн. тонн в год. Сокращения маршрута Транскаспийского международного транспортного коридора составит примерно на 1 000 км, а срок доставки грузов по нему до трех дней. Президент подчеркнул необходимость модернизации пограничных пунктов пропуска и автодорог, цифровизации грузоперевозок и развития авиационной инфраструктуры, включая строительство нового аэропорта в Астане. Стратегическая задача - укрепить позиции Казахстана как ведущего логистического узла Евразии.

Для диверсификации экономики К. Токаев поручил Правительству повысить эффективность геологоразведки, прозрачность данных о полезных ископаемых и создать национальную систему управления запасами критически важных минералов. Предполагается развивать долгосрочное финансирование и партнерства с развитыми странами, обеспечивать гарантированный сбыт продукции и интегрировать Казахстан в глобальные цепочки создания стоимости.

В целях улучшения инвестиционного климата предложено усилить координацию привлечения капитала и правовые гарантии для бизнеса. В новом «смарт»-городе Алатау планируется создать инвестиционный суд на основе английской модели общего права для рассмотрения коммерческих споров, а также гражданский суд в рамках специального правового режима.

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К.Токаев обозначил курс на формирование полноценной цифровой экономики. В стране уже запущены два суперкомпьютера, до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию третий. Завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспийского моря, ведется строительство центров обработки данных. Следующим этапом станет расширение практического применения искусственного интеллекта, коммерциализация цифровых решений, развитие блокчейн-технологий и цифровых платформ. К. Токаев подчеркнул, что цифровая трансформация должна приносить конкретные экономические результаты, повышать производительность и создавать новые возможности для граждан и бизнеса, а не сводиться к автоматизации существующих процессов и закупке программного обеспечения.

Президент высказался за обсуждение повышения налоговой ставки для состоятельных граждан и введения трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса с января 2027 года.

Социальные меры предусматривают постепенное повышение минимальной месячной заработной платы. Планируется увеличить оплату труда специалистов первичной медико-санитарной помощи до 40%, построить новые перинатальные центры и детские больницы, развивать инклюзивное образование и сделать социальную поддержку более адресной.

К.Токаев связал предстоящие преобразования с 35-летием независимости Казахстана и реализацией положений новой Конституции, вступившей в силу в июле 2026 года. До 1 июня 2027 года должны быть представлены предложения по комплексной реформе государственного управления. Президент подчеркнул, что национальное единство, верховенство закона и подотчетность власти необходимы для построения Справедливого, Сильного, Чистого и Прогрессивного Казахстана. Главным критерием эффективности реформ должно оставаться повышение качества жизни граждан.

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#Казахстан #строительство #инфраструктура
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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