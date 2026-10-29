Аудиозаписи, оказавшиеся в распоряжении газеты El País, по-видимому, свидетельствуют о том, что человеческая ошибка сыграла значительную роль в произошедшей вчера железнодорожной катастрофе в Испании. На записях слышно, как диспетчер разрешает высокоскоростному поезду продолжить движение на полной скорости, хотя это противоречит установленному протоколу безопасности.

Газета El País опубликовала три записи переговоров продолжительностью по несколько минут между железнодорожными диспетчерами и машинистами двух поездов, участвовавших в аварии. В двух разговорах диспетчеры разрешают поездам возобновить движение после технического сбоя, а в третьем машинист сообщает, что из-за неисправности поезд по-прежнему не может тронуться с места. Через несколько минут следовавший сзади состав врезался в стоявший поезд.

Диспетчер разрешил движение на обычной скорости

Проблемы начались около 08:30, когда на станции Урда произошёл технический сбой. Вскоре после этого состоялся первый разговор с машинистом высокоскоростного поезда AVE, следовавшего из Мадрида в Севилью.

Машинист сообщил, что его поезд остановился, однако диспетчер разрешил продолжить движение с использованием альтернативной системы безопасности.

«Отключите и снова подключите систему защиты LZB. Затем продолжайте движение с обычной скоростью под защитой системы BSL», — сказал диспетчер.

Машинист переспросил: «С обычной скоростью?» Диспетчер подтвердил своё распоряжение.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте накануне вечером назвал это решение непонятным.

«Не было принято решение двигаться с ограниченной скоростью. Речь идёт о такой скорости, при которой машинист ещё способен остановить поезд, если на путях возникнет препятствие, — максимум 40 километров в час», — пояснил министр.

Как выяснилось, путь действительно не был свободен. Об этом диспетчерский центр узнал через несколько минут.

Поезд компании Iryo, отправившийся из Мадрида в Севилью на несколько минут раньше состава AVE, всё ещё стоял на том же участке железной дороги. Об этом его машинист сообщила диспетчеру во время разговора в 08:41.

«Я стою у сигнала станции Урда», — сказала она.

Ей также было приказано продолжить движение с обычной скоростью. Однако в 08:48 машинист снова вышла на связь, сообщив, что поезд по-прежнему не движется.

«Система LZB не позволяет выполнить перезапуск, поэтому я всё ещё стою у сигнала», — объяснила она.

Сотрудник диспетчерской службы, с которым она разговаривала, по всей видимости, не сопоставил информацию, полученную в ходе трёх переговоров.

«Понятно, — ответил он. — Ну хорошо, сообщайте. Дайте знать, если проблемы сохранятся».

Через пять минут высокоскоростной поезд AVE на большой скорости врезался в стоявший состав Iryo.

Поиски погибших продолжаются

Испанская полиция начала опрашивать всех сотрудников, которые в момент происшествия находились в диспетчерском центре.

Всю ночь спасатели продолжали искать пострадавших и погибших среди обломков поездов. Работы велись при свете мощных прожекторов. Для разбора искорёженных металлических конструкций использовалась тяжёлая техника.

Пока неизвестно, удалось ли в ходе ночной поисковой операции обнаружить новых пострадавших.

Число погибших в железнодорожной катастрофе достигло 68 человек. Около 60 пострадавших находятся в больницах.

В стоявшем поезде находились 147 человек, в составе AVE — 397 пассажиров. Сколько людей ещё числятся пропавшими без вести, неизвестно.

В Испании объявлен трёхдневный национальный траур.

Накануне вечером в нескольких городах страны уже прошли минуты молчания в память о жертвах катастрофы. В ряде городов на это время было приостановлено движение общественного транспорта.

Протестующие потребовали отставки министра и премьера

Накануне вечером у здания Министерства транспорта Испании собрались несколько сотен человек, потребовавших отставки министра Оскара Пуэнте и премьер-министра Педро Санчеса.

Когда участники акции начали бросать бутылки и запускать пиротехнику, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Задержанных не было.

Несмотря на произошедшую катастрофу, Пуэнте продолжает настаивать на том, что железнодорожная система Испании безопасна.

«Существуют системы, правила и протоколы. Ошибки могут происходить, но я хочу подчеркнуть, что наши железные дороги столь же безопасны, как и в соседних странах», — заявил министр.