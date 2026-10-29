Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре опроверг сообщение Financial Times о том, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с ним и президентом Финляндии Александром Стуббом долго рассказывал об истории средневековых славян. Норвежская сторона потребовала исправить публикацию, однако британская газета заявила, что придерживается своей версии событий.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что российский президент Владимир Путин не читал ему и президенту Финляндии Александру Стуббу лекцию по средневековой истории славян во время телефонного разговора 27 октября, вопреки утверждениям британской газеты Financial Times.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на «Медузу», Стёре опроверг изложенную газетой версию в интервью норвежскому изданию VG.

«Мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда. И они это исправят, поскольку мы участвовали в этом разговоре», — заявил глава норвежского правительства.

Однако журналисты VG обратились за комментарием непосредственно в Financial Times и получили другой ответ.

Представители британского издания сообщили, что не намерены вносить изменения в публикацию, поскольку продолжают придерживаться своей версии произошедшего.

Что написала Financial Times

Ранее на этой неделе Financial Times сообщила, что во время телефонного разговора 27 октября Путин посвятил значительную часть беседы с лидерами Норвегии и Финляндии историческому экскурсу.

По информации газеты, российский президент подробно говорил о средневековой истории славян и так называемых «коренных причинах конфликта» — формулировке, которую Кремль использует, объясняя свою позицию относительно войны против Украины.

Издание утверждало, что вместо обсуждения конкретных вопросов прекращения войны Путин большую часть времени рассказывал собеседникам о своем понимании исторических событий.

Стёре рассказал, о чем на самом деле говорил Путин

Позднее премьер-министр Норвегии представил другую версию содержания беседы. Выступая в программе Politisk kvarter норвежской телерадиокомпании NRK, Стёре пояснил, что Путин говорил о ситуации в Европе после 2014 года.

Таким образом, по словам норвежского премьера, речь шла не о средневековой истории славян, как утверждала Financial Times, а о более современных политических событиях.

При этом расхождения между версиями Стёре и британской газеты пока остаются неразрешенными: Financial Times отказывается исправлять материал, несмотря на возражения одного из непосредственных участников разговора.

Путин и раньше обращался к историческим экскурсам

Российский президент неоднократно использовал пространные исторические рассуждения для объяснения своей позиции по отношению к Украине и европейской безопасности. В частности, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года Путин начал разговор с продолжительного изложения истории России и Украины.

К историческим аргументам он обращался и во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Однако в случае телефонного разговора 27 октября премьер-министр Норвегии настаивает, что описание беседы в Financial Times не соответствует действительности.