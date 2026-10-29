Euronews Business анализирует, как на фоне напряжённости на Ближнем Востоке растут расходы Европы на импорт нефти, и почему эксперты не ждут скорого снижения цен.

В этом году европейским странам приходится платить значительно больше за импорт нефти после всплеска напряжённости на Ближнем Востоке в феврале 2026-го. Потребители уже сталкиваются с более высокими ценами на бензин и дизель. Обнародованные данные об импорте ЕС наглядно показывают, как резко выросли затраты.

Во втором квартале 2026 года ЕС в среднем тратил 27,6 млрд евро в месяц на импорт нефти, что на 55,8 % больше по сравнению с 17,7 млрд евро в месяц в 2025 году. При этом объём импорта почти не изменился, т.к. вырос всего на 1,2 %: с 36,3 млн тонн в месяц в 2025 году до 36,7 млн тонн. Получается, что теперь ЕС платит на 9,9 млрд евро в месяц больше.

Стоимость тонны нефти также выросла: с 487 до 750 евро за тот же период, вернувшись к пиковому уровню 2022 года.

Почему счёт растёт?

Главная причина - рост цен на сырую нефть. «Средняя месячная цена нефти Brent во втором квартале 2026 года на 49,5 % выше, чем средняя цена 2025 года, то есть плюс 34 доллара за баррель», - заявил Euronews Business профессор Сяои Му из Университета Данди.

Он отметил, что в 2025 году через Ормузский пролив ежедневно экспортировались около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов - примерно 20 % мирового суточного потребления. «Когда почти 20 % мирового предложения выбывает, цена неизбежно растёт, чтобы уравновесить рынок», - сказал он.

Динамика стоимости тонны это подтверждает. Во втором квартале 2026 года ЕС платил 750 евро за каждую тонну импортируемой нефти. Это второй по величине показатель с 2021 года, всего на 2 евро ниже пика, зафиксированного во втором квартале 2022-го.

В конце 2025 года тонна стоила 435 евро. В первом квартале этого года цена поднялась до 498 евро, а во втором квартале подпрыгнула до 750 евро.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Шимон Кардась подчеркнул, что война между США, Израилем и Ираном нарушила добычу нефти и поставки на мировые рынки, подтолкнув цены вверх.

«В некоторые недели движение танкеров через Ормузский пролив возвращается к довоенным уровням, но затем снова падает», - сказал он Euronews Business.

По словам Кардася, такие сбои особенно болезненны для ЕС, поскольку он на 90–95 % зависит от импорта нефти. По данным Евростата, в 2024 году эта зависимость составляла 96,6 %.

Вольфганг Айххаммер, ведущий эксперт Института европейской энергетической и климатической политики (IEECP), согласен, что наибольшее влияние оказывают напряжённость на Ближнем Востоке и сокращение или ухудшение надёжности поставок. Однако, по его словам, свою роль играет и высокий мировой спрос: Европе приходится конкурировать за нефть с покупателями в Азии, прежде всего в Китае.

Именно нефть почти полностью объясняет рост счёта ЕС за импорт энергии. Во втором квартале 2026 года ЕС потратил на импорт энергоносителей 115,6 млрд евро против 81,4 млрд евро во втором квартале 2025-го. На нефть пришлось 32,4 млрд евро из 34,2 млрд евро прироста, то есть 95 %.

Расходы на другие виды энергии почти не изменились. Импорт газа вырос на 1,6 млрд евро, угля - на 0,4 млрд евро, тогда как импорт СПГ слегка сократился - на 0,2 млрд евро.

Водители платят больше на заправках

Европейские водители уже ощутили рост цен на заправках. В первую неделю января 2026 года дизель в среднем стоил по ЕС 1,54 евро за литр. С марта цены резко пошли вверх, превысили 2 евро за литр уже в конце месяца и достигли 2,24 евро к концу сентября. Это выше пикового уровня 2022 года в 2,03 евро. К 19 октября дизель стоил 2,14 евро за литр, что на 38 % больше, чем в начале года.

Бензин дорожает по схожей траектории. Его цена выросла с 1,60 евро за литр в начале января до 2,10 евро к концу сентября, также превысив пик 2022 года в 2,03 евро. Затем она немного снизилась — до 1,99 евро. Заправка 50-литрового бака дизельного топлива сейчас обходится примерно в 107 евро против 77 евро в январе.

Влияние на домохозяйства

Му предупредил, что по мере того как потребители всё больше тратят на топливо, у них остаётся меньше денег на другие покупки, включая продукты питания и повседневные товары.

«Я ожидаю роста цен на продукты, общественный транспорт и другие товары повседневного спроса, поскольку дизель широко используется в грузовых перевозках и работе автобусов», - добавил он.

Кардась отметил, что последствия будут различаться по секторам. «Транспорт, отопление, сельское хозяйство и энергоёмкие производства испытают немедленное давление и переложат более высокие затраты на перевозку, коммунальные услуги и ископаемое топливо на конечных потребителей, тогда как отрасли, основанные на услугах, в значительной степени останутся защищёнными», - сказал он.

Как долго это продлится?

Эксперты не ожидают скорого снижения стоимости импорта нефти. На вопрос, сохранятся ли высокие издержки в ближайшие месяцы, Му ответил: «К сожалению, да, поскольку мы не видим практического способа закончить конфликт».

Он также отметил, что более высокие транспортные и страховые расходы, возможно, ещё не в полной мере отражены в данных за второй квартал и могут дополнительно разогнать стоимость импорта в третьем и четвёртом кварталах.

По оценке Кардася, затраты, связанные с конфликтом, «сохранятся в ближайшие месяцы и вполне могут перетянуться на 2027 год».

Айххаммер также считает, что риск сохранения высоких цен на нефть или их дальнейшего роста остаётся очень высоким.