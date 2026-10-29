Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что за последние сутки в Ормузском проливе три нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись. По утверждению Тегерана, суда пытались пройти по запрещенному южному маршруту, игнорируя предупреждения иранских военных. Независимого подтверждения всех трех инцидентов пока нет.

Три нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись при попытке пройти через Ормузский пролив, утверждает Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, соответствующее заявление иранские военные распространили в четверг, 29 октября.

«За последние 24 часа три нефтяных танкера, нарушивших правила, взорвались и загорелись после того, как подорвались на минах при попытке пройти через Ормузский пролив по неразрешенному южному маршруту», — говорится в сообщении КСИР.

По утверждению иранской стороны, экипажи судов отключили все радиолокационные и навигационные системы и проигнорировали предупреждения военно-морских сил КСИР.

При этом точное время происшествий, названия танкеров и государства, под флагами которых они следовали, пока неизвестны. Информации о возможных пострадавших также нет.

Иран предупреждает о минах на маршруте у побережья Омана

На фоне продолжающейся войны Иран и США расходятся в вопросе о безопасных маршрутах судоходства через Ормузский пролив.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), руководящее американскими военными операциями в регионе, призывает суда пользоваться южным коридором у побережья Омана.

Однако Тегеран считает этот маршрут неразрешенным и неоднократно критиковал рекомендации американских военных.

В новом заявлении КСИР предупредил судовладельцев и экипажи об опасности прохода по этому коридору.

«Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции указывают, что неразрешенный маршрут через Ормузский пролив заминирован и что судовладельцы и экипажи несут ответственность за плавание по этим маршрутам и не должны обращать внимания на выдумки CENTCOM в социальных сетях», — говорится в заявлении.

Британские морские службы сообщили о пожаре на судне

В четверг утром британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило о получении информации о судне, загоревшемся в Ормузском проливе.

Однако ведомство не уточнило, что стало причиной пожара, и не предоставило сведений о возможных жертвах.

Пока также неизвестно, связан ли этот случай с одним из трех инцидентов, о которых заявили иранские военные.

Через пролив обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа

Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов мировой энергетической торговли. В обычных условиях через него транспортируется около пятой части мировых грузов нефти и газа.

С начала войны 28 февраля Иран существенно ограничил судоходство по этому стратегическому водному пути. Соединенные Штаты, в свою очередь, ввели блокаду иранских портов.

Противостояние вокруг пролива создает серьезные риски для международных морских перевозок, поскольку движение танкеров зависит не только от военной обстановки, но и от возможности безопасного прохода через потенциально заминированные участки.

На данный момент информация о подрыве всех трех танкеров основана на заявлении КСИР. Независимых данных, позволяющих подтвердить обстоятельства каждого из происшествий, не опубликовано.