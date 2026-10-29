У черноморского побережья Болгарии затонул контейнеровоз, в который накануне попали три морских беспилотника. Об этом в четверг сообщила местная морская администрация.

По словам министра обороны Болгарии Димитара Стоянова, контейнеровоз Contship Jet, следовавший под флагом Либерии, подвергся атаке примерно в 21 морской миле от болгарского побережья.

Это уже пятый удар беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии за текущий месяц.

Все 18 членов экипажа спасены

Контейнеровоз, находившийся под управлением греческой компании, следовал из израильской Хайфы в румынскую Констанцу.

На борту находились 18 членов экипажа — 14 граждан Филиппин и четверо украинцев.

Всех моряков спасли корабли Военно-морских сил и пограничной полиции Болгарии. Спасённых доставили в Варну.

По информации портала maritime.bg, в некоторых контейнерах находились литий-ионные аккумуляторы, легковоспламеняющиеся жидкости, газы и другие опасные вещества.

Военно-морские подразделения взяли пробы воды в нескольких точках территориальных вод Болгарии. Проведённый анализ не выявил признаков загрязнения.

Болгария, Румыния и Турция осудили атаки

Инцидент произошёл в то время, когда министры обороны Болгарии, Румынии и Турции встретились в Софии для обсуждения вопросов безопасности в Черноморском регионе.

По итогам переговоров три страны НАТО выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили атаки беспилотников на коммерческие суда в Чёрном море.

Они призвали «немедленно прекратить нападения, угрожающие коммерческим судам, морской инфраструктуре и безопасности морской деятельности».

Стороны также договорились укреплять обмен разведывательной информацией, совершенствовать системы раннего предупреждения и усиливать координацию действий в Чёрном море.

НАТО усиливает защиту восточного фланга

В течение октября у побережья Румынии и Болгарии, являющихся членами НАТО, произошло несколько атак беспилотников.

Ряд стран альянса считает, что таким образом президент России Владимир Путин проверяет готовность государств НАТО продолжать поддержку Украины в её войне против российской агрессии.

На фоне участившихся нападений на коммерческие суда НАТО усилила своё присутствие на восточном фланге, в том числе расширив возможности противодействия беспилотникам.

Об этом 15 октября сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в социальной сети X.

Под угрозой международное судоходство

Атаки в исключительных экономических зонах Болгарии и Румынии создают угрозу международным морским маршрутам.

По имеющимся данным, в результате ударов погибли два человека, ещё не менее 25 числятся пропавшими без вести.

Участившиеся нападения на торговые суда вызывают растущую обеспокоенность стран Черноморского региона, поскольку ставят под угрозу безопасность морских перевозок и экипажей гражданских судов.