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Украинца задержали по делу о смерти племянника князя Монако 1 227

В мире
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер

В Монако задержали 42-летнего гражданина Украины по подозрению в причастности к смерти Антуана де Масси, 29-летнего родственника князя Альбера II. Мужчине предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве и неоказании помощи человеку, находившемуся в опасности.

По данным местных СМИ, де Масси обнаружили мертвым в воскресенье в одном из скверов княжества. Предварительно, он погиб в результате падения с высоты около 13 метров.

Следствие установило, что молодого человека в последний раз видели ранним утром при выходе из ночного клуба. Камеры наблюдения зафиксировали его вместе с гражданином Украины. Позднее де Масси не пришел на семейный обед, после чего родственники начали его поиски.

Смерть молодого человека стала потрясением для княжеской семьи. Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.

Правоохранительные органы пока не раскрывают дополнительные подробности дела. Причастность задержанного к гибели де Масси предстоит установить в ходе следствия. Обвинения не означают, что его вина доказана

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#Украина #смерть
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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