Генеральный инспектор Пентагона отказался проводить расследование перебоев в работе спутниковой связи Starlink и Starshield в Украине, несмотря на обращение девяти американских сенаторов. Ранее сообщалось, что введенные ограничения привели к срыву военных операций и потере беспилотников. При этом остается неясным, кто именно распорядился изменить работу системы.

Генеральный инспектор Министерства обороны США не будет проводить отдельное расследование ограничений в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, которые используются в Украине. Такое решение вызвало недовольство американских законодателей, потребовавших установить, кто санкционировал изменения и как они повлияли на украинские военные операции.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Associated Press (AP), с требованием провести расследование ранее выступила группа из девяти сенаторов США — пяти демократов и четырех республиканцев. В письме генеральному инспектору Пентагона законодатели призвали немедленно разобраться в обстоятельствах перебоев спутниковой связи.

Однако в ответе, датированном вторником и полученном AP, генеральный инспектор сообщил, что на поставленные сенаторами вопросы лучше смогут ответить Военно-воздушные силы США.

Сенаторы требуют независимого расследования

Решение вызвало критику со стороны сенатора-демократа Джин Шахин, ведущего представителя своей партии в комитете Сената по иностранным делам.

«Вызывает тревогу то, что генеральный инспектор, по всей видимости, решил не расследовать перебои в работе спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты своего гражданского населения», — заявила Шахин.

Она подчеркнула, что американские власти и компания SpaceX представили разные объяснения произошедшего.

«Администрация Трампа и SpaceX представили противоречивые версии того, что вызвало эти перебои», — отметила сенатор.

По ее словам, независимая проверка необходима, чтобы установить ответственность за ограничения и не допустить повторения подобных ситуаций.

В своем обращении сенаторы просили выяснить, давали ли представители Пентагона или других американских государственных ведомств указания об изменении работы спутниковых систем, разрешали ли такие действия или знали ли о них заранее.

Речь шла не только об услугах Starlink и Starshield, но и о возможных изменениях в обмене разведывательной информацией и системах предупреждения, затрагивающих Украину.

Ограничения повлияли на работу украинских беспилотников

Украина использует Starshield — специализированный спутниковый сервис военного назначения, созданный на основе технологий Starlink, — для обеспечения связи на поле боя.

Система также применяется при нанесении ударов средней дальности по оккупированным Россией территориям и в работе беспилотников-перехватчиков.

Помимо этого, в Украине действует гражданская спутниковая система Starlink, которая, согласно сообщению AP, не предназначена для проведения военных операций.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что предприниматель Илон Маск ограничил скорость, с которой украинское оборудование могло подключаться к Starshield. В результате часть украинских беспилотников, по данным издания, оказалась непригодной для использования.

Украинские командиры сообщили о потерянных беспилотниках и прерванных миссиях. По словам украинских должностных лиц, ограничения скорости были сняты в субботу, после чего работа сервиса восстановилась.

Однако вопрос о том, кто именно распорядился ввести ограничения, остается открытым.

Маск признал ограничения, но сослался на условия использования

В субботу Илон Маск подтвердил, что компания SpaceX ограничила работу Starlink в Украине. По его словам, причиной стало использование гражданской спутниковой системы в целях, которые компания считает нарушением условий предоставления услуг.

«Использование гражданского коммерческого сервиса Starlink для атак беспилотников с целью убийства людей никогда не было разрешено и не должно быть разрешено», — написал Маск.

Он утверждает, что Вооруженные силы Украины нарушили правила использования Starlink.

«Эта лазейка была устранена на прошлой неделе», — заявил предприниматель.

При этом Маск отдельно подчеркнул, что все изменения, касавшиеся военной системы Starshield, находились под контролем правительства США.

Таким образом, его объяснение не прояснило, кто непосредственно принял решение об ограничениях, затронувших украинские военные операции.

Трамп отрицает причастность к решению

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решения об ограничении работы спутниковой системы.

В то же время вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс своими заявлениями косвенно указал на возможную координацию действий Белого дома с Маском.

Именно расхождения между объяснениями представителей администрации США и SpaceX стали одной из причин обращения сенаторов к генеральному инспектору Пентагона.

Несмотря на восстановление работы спутникового сервиса, обстоятельства введения ограничений остаются невыясненными.

Пока неизвестно, будет ли проведена отдельная проверка Военно-воздушными силами США, на которые сослался генеральный инспектор.