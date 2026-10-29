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Улетел во Флориду и объявил себя победителем: Болсонару отказался признавать поражение на выборах 1 298

В мире
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флавиу Болсонару
ФОТО: Youtube

Проигравший президентские выборы в Бразилии Флавиу Болсонару покинул страну, несмотря на действующий запрет на выезд, и прибыл в США на частном самолете. Уже находясь во Флориде, он объявил себя «подлинно избранным президентом», обвинил власти в фальсификации результатов голосования и пообещал возглавить оппозицию из-за рубежа.

Флавиу Болсонару, потерпевший поражение на президентских выборах в Бразилии, в среду прибыл в американский штат Флорида на частном самолете, после чего заявил, что считает себя законным победителем голосования.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA и AFP, политик выступил с открытым письмом к народу Бразилии, в котором отказался признавать результаты второго тура президентских выборов, состоявшегося в воскресенье.

Болсонару назвал произошедшее «отвратительным мошенничеством на выборах». Он утверждает, что победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы была обеспечена при содействии коррумпированной судебной системы.

«Я — избранный президент»

В публикации в социальной сети X Болсонару заявил, что именно он является законным победителем президентских выборов.

«Я — избранный президент, а преступники, укравшие выборы в Бразилии, являются частью преступной организации, установившей тиранию», — написал политик.

Он также объявил, что намерен продолжать политическую деятельность, находясь за пределами Бразилии.

«Я буду руководить оппозицией отсюда», — заявил Болсонару.

По его словам, он собирается возглавить борьбу за демократию в Бразилии и противодействовать тому, что сам называет попытками Лулы укрепить «диктаторский режим».

Покинул страну, несмотря на запрет

По информации агентств, Болсонару вылетел из Бразилии вместе с супругой Фернандой и дочерьми Каролиной и Луизой. В среду утром семья прибыла на частном самолете во Флориду.

При этом политику было запрещено покидать Бразилию в связи с предварительным расследованием по делу об отмывании денег.

Обстоятельства, при которых ему удалось выехать из страны вопреки действовавшему ограничению, в сообщении не уточняются.

Также пока неизвестно, какие правовые последствия может повлечь нарушение запрета на выезд.

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#оппозиция #отмывание денег #демократия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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