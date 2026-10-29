В районе Dubai Gold District до конца текущего года планируют открыть пешеходную дорожку, выполненную из 24-каратного золота.

Как сообщило издание The Times of India, этот проект должен стать первым в своем роде и привлечь большое внимание туристов со всего мира.

Новая достопримечательность призвана укрепить статус эмирата как центра мировой торговли драгоценными металлами.

Официальное объявление о создании необычного объекта прозвучало в рамках недавней презентации новых масштабных проектов в Dubai Gold District.

Организаторы мероприятия отметили, что дорожка из золота станет логичным продолжением развития инфраструктуры района, который регулярно привлекает внимание международной общественности своими амбициозными инициативами и рекордами.

В ходе презентации представители туристического сектора подчеркнули важность подобных объектов для привлечения путешественников.

"Ожидается, что она станет первой в своем роде и новой туристической достопримечательностью", - заявили авторы проекта.

По замыслу создателей, маршрут должен не только поразить воображение посетителей, но и продемонстрировать передовые возможности ювелирной и строительной отраслей эмирата.

Анонс уникальной дорожки совпал по времени с еще одним значимым событием для региона. В тот же день в районе прошла презентация, посвященная установлению официального рекорда Гиннесса за создание самых тяжелых золотых сережек в мире.

Местные власти рассчитывают, что сочетание подобных рекордов и инновационных туристических объектов позволит существенно увеличить поток гостей в зимний сезон 2026 года.