В четверг фракция «Ээсти 200» передала в производство законопроект, предлагающий одновременно с выборами в Рийгикогу провести референдум, чтобы выяснить мнение граждан с правом голоса о том, должен ли в Эстонии совершеннолетний и дееспособный человек в случае тяжелого неизлечимого заболевания иметь право на достойный уход из жизни с медицинской помощью.

По словам председателя «Ээсти 200» Кристины Каллас, цель референдума — получить от жителей Эстонии ориентир для формирования политики, при этом законопроект не устанавливает правовую базу для ассистированного суицида или эвтаназии. Также пока не принимается решение о возможном содержании такой регуляции. «Мы не хотим этим законопроектом давать простые ответы на сложные вопросы. В то же время мы верим, что наше общество готово обсуждать, должны ли и на каких условиях люди иметь возможность вместо невыносимой боли и тяжелых страданий достойно уйти из жизни с медицинской помощью».

«Поэтому мы предлагаем организовать референдум одновременно с мартовскими выборами в Рийгикогу, чтобы граждане Эстонии, обладающие правом голоса, могли выразить свою принципиальную позицию, которая стала бы демократическим ориентиром для следующего созыва парламента. На основании воли граждан, выраженной на референдуме, следующий состав Рийгикогу сможет приступить к разработке подходящего для Эстонии регулирования», — сказала Каллас.

Согласно законопроекту, на бюллетень для голосования будет вынесен вопрос: «Следует ли в Эстонии узаконить право совершеннолетнего и дееспособного человека в случае тяжелого и неизлечимого заболевания на достойный уход из жизни с медицинской помощью?», с вариантами ответа «да» и «нет».

По словам члена фракции «Ээсти 200» в Рийгикогу Кадри Тали, выступавшей при передаче законопроекта, Европейский суд по правам человека постановил, что человек по своей свободной воле имеет право принимать решение о прекращении своей жизни, однако государствам предоставлена возможность самостоятельно формировать свое законодательство в этом вопросе. «Я обращаюсь ко всем партиям с призывом поговорить со своими избирателями и членами, спросить их мнение. Надеюсь, в результате вы найдете возможность поддержать в Рийгикогу проведение референдума».

«Это не вопрос партийной политики, это человеческий вопрос. Мы не всегда можем решать, насколько долгой будет жизнь человека. Но мы можем решать, сколько в ней будет заботы, сострадания и достоинства», — сказала Кадри Тали.