Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров между Украиной, Россией и США может состояться уже 10 ноября — вскоре после промежуточных выборов в Соединённых Штатах. Предполагается, что встреча пройдёт в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Об этом сообщает американское издание New York Post со ссылкой на заявления украинского президента и его интервью британской газете The Sun.

Переговоры пройдут на техническом уровне

Первоначально встречу планировали провести в конце ноября, однако теперь её могут организовать значительно раньше — уже 10 ноября, через неделю после американских промежуточных выборов.

Как уточнил Зеленский на пресс-конференции в Гааге, где он выступал вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, речь пока идёт исключительно о переговорах на техническом уровне.

Это означает, что за столом переговоров будут работать представители сторон, а не главы государств.

При этом предполагается, что такая встреча может подготовить почву для будущего трёхстороннего саммита с участием Зеленского, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Однако конкретных договорённостей о встрече лидеров пока нет.

Зеленский обратился к Трампу с предупреждением

В интервью британскому изданию The Sun, которое украинский президент дал в своём укреплённом штабе в Киеве, Зеленский прокомментировал отношения с Вашингтоном и перспективы мирного урегулирования.

Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией, в том числе по наиболее сложным и чувствительным вопросам.

При этом Зеленский предостерёг американского президента от поддержки позиции Москвы.

«Если Соединённые Штаты, наш сильный партнёр, понимают, что цель Путина — оккупировать и уничтожить нас, они не могут быть на стороне Путина», — заявил украинский лидер.

По его словам, Киев не намерен создавать впечатление, будто именно Украина препятствует мирному процессу.

«Мы готовы разговаривать, готовы к переговорам в любом формате. Мы даже готовы обсуждать любые темы, в том числе очень чувствительные для нас», — сказал Зеленский.

Он признал, что обсуждение некоторых вопросов может казаться несправедливым по отношению к Украине, однако подчеркнул необходимость сохранять возможность дипломатического диалога.

Отношения Киева и Вашингтона осложнились

Как отмечает New York Post, заявления Зеленского прозвучали на фоне ухудшения отношений между администрацией Дональда Трампа и украинским руководством.

На прошлой неделе американский президент заявил журналистам в Белом доме, что Россия, по его мнению, ведёт себя приемлемо в вопросе Украины.

Дополнительное раздражение в Киеве вызвали высказывания специального посланника президента США Стива Уиткоффа, который во время переговоров в Санкт-Петербурге обращался к Путину подчеркнуто уважительно и назвал его гуманистом.

Сам Зеленский охарактеризовал российского президента как человека с глубоко советским мировоззрением.

По его мнению, украинцы, жившие в Советском Союзе, лучше понимают мотивы российского руководства, чем многие американцы.

«Его личное отношение к Украине заключается в том, что он нас ненавидит. Он считает всю нашу территорию своей, а его личная цель — оккупировать и уничтожить её», — заявил Зеленский.

Зеленский ответил на призывы провести выборы

На отдельном брифинге в среду украинский президент также прокомментировал призывы Дональда Трампа провести новые президентские выборы на Украине.

Зеленский напомнил, что около 20% территории страны остаётся под российской оккупацией.

При этом он подчеркнул, что готов выслушивать личную критику со стороны американского лидера, но намерен отвечать на заявления, касающиеся Украины.

«Президент Трамп может говорить обо мне лично всё, что хочет, но не об Украине. Когда он говорит что-то об Украине, я отвечаю, потому что обязан защищать нашу страну», — заявил Зеленский.

Сможет ли встреча в Абу-Даби приблизить окончание войны?

Предполагаемые переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах могут стать очередной попыткой возобновить прямой диалог между представителями Украины и России при посредничестве США.

Однако даже в случае проведения встречи 10 ноября речь будет идти прежде всего о технических консультациях.

Главные политические вопросы, включая территориальные разногласия и условия прекращения войны, остаются нерешёнными.

Поэтому возможный саммит Зеленского, Трампа и Путина пока рассматривается лишь как перспектива, а не как согласованное мероприятие.