Мы настолько привыкли к словосочетанию «без объявления войны», что не задумываемся: когда ее вообще кто-то кому-то объявлял?

Объявление войны — древнейший дипломатический ритуал, в ходе которого одна из сторон заявляет о полном прекращении мирных отношений, разрыве прямых дипломатических связей и начале боевых действий. Древнейший настолько, что упоминается в Ветхом Завете и в шумерской письменности.

Кажется, будто объявление войны было нормой в предыдущих веках, однако это отнюдь и вовсе не так: в XVII–XIX веках лишь десять войн были заявлены официально. Среди этих десяти объявленных войн — хорошо всем известное вторжение Наполеона в Россию в 1812 году.

В 1907 году была принята Гаагская конвенция, устанавливающая стандартную процедуру объявления войны. О начале боев кроме сторон-участников должны быть оповещены нейтральные стороны. А перед объявлением войны необходимо донести до противника последнее предупреждение с обоснованием или же ультиматум.

Самой последней крупномасштабной войной, в ходе которой активно использовался инструмент объявления войны — Вторая мировая. Германия не особенно парилась по этому поводу, а вот Япония старательно готовила и доставляла документы по дипломатическим каналам в день атаки на Перл-Харбор. Почти все союзники, вступавшие в войну против Японии, тоже объявляли островам войну официально, в том числе СССР 8 августа 1945 года.

После Второй мировой ритуал объявления войн был практически поставлен на полку. Во многом потому, что устав ООН сильно ограничил допустимые для мирового права военные поводы. Сами войны при этом никуда не исчезли, как вы прекрасно понимаете.

Тем не менее Израиль и арабы регулярно прибегали к инструменту объявления войны в ходе своих бесчисленных конфликтов. Война Ирана с Ираком 1980 года тоже получила официальное объявление. Плюс некоторые локальные конфликты, в основном в африканском регионе.

На мировой арене в последний раз объявление одной страной войны против другой страны зафиксировано в 2020 году. 14 ноября Сахарская Республика заявила об этом королевству Марокко.

Бывали и курьезные случаи. В 1975 году больной на всю голову диктатор Судана Иди Амин заявил, что объявляет войну Соединенным Штатам Америки. А так как янки не ответили и на войну не явились, Иди Амин рапортовал на следующий день о своей сокрушительной победе, приводит факты журнал "Маxim"/

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