Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экономика США выросла на 3,4% в третьем квартале, превысив прогнозы 0 129

В мире
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улицы Нью-Йорка

Экономика США в третьем квартале 2026 года выросла на 3,4% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 2,2% во втором квартале. Показатель также превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на уровне 3,2%. Об этом свидетельствует предварительная оценка Бюро экономического анализа США, опубликованная в четверг.

Основными факторами роста стали ускорение инвестиций и увеличение государственных расходов. При этом положительная динамика была частично компенсирована сокращением экспорта и более быстрым ростом импорта.

Конечные продажи частным внутренним покупателям, учитывающие потребительские расходы и частные инвестиции, увеличились на 4,9% после роста на 4,6% в предыдущем квартале.

Одновременно ослабло инфляционное давление. Индекс цен на потребительские товары и услуги вырос на 2,1% против 5% во втором квартале. Базовый индекс расходов на личное потребление, не учитывающий продукты питания и энергоносители, увеличился на 2,5%, замедлившись с 3,3%.

Индекс цен на внутренние закупки вырос на 3% после скачка на 5,6% кварталом ранее.

×
#импорт #инвестиции #инфляция #экспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дым над городом
Изображение к статье: берег Балтики
Изображение к статье: Чиновники измеряют рельсы
Изображение к статье: Новые писатели

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: шоколадный сырок
Бизнес
12
Изображение к статье: Годманис
Политика
3
Изображение к статье: Чиновники измеряют рельсы
В мире
3
Изображение к статье: Латгалия
Политика
2
Изображение к статье: Рост коммунальных платежей
Бизнес
1
Изображение к статье: KNAB
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: шоколадный сырок
Бизнес
12
Изображение к статье: Годманис
Политика
3
Изображение к статье: Чиновники измеряют рельсы
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео