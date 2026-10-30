Экономика США в третьем квартале 2026 года выросла на 3,4% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 2,2% во втором квартале. Показатель также превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на уровне 3,2%. Об этом свидетельствует предварительная оценка Бюро экономического анализа США, опубликованная в четверг.

Основными факторами роста стали ускорение инвестиций и увеличение государственных расходов. При этом положительная динамика была частично компенсирована сокращением экспорта и более быстрым ростом импорта.

Конечные продажи частным внутренним покупателям, учитывающие потребительские расходы и частные инвестиции, увеличились на 4,9% после роста на 4,6% в предыдущем квартале.

Одновременно ослабло инфляционное давление. Индекс цен на потребительские товары и услуги вырос на 2,1% против 5% во втором квартале. Базовый индекс расходов на личное потребление, не учитывающий продукты питания и энергоносители, увеличился на 2,5%, замедлившись с 3,3%.

Индекс цен на внутренние закупки вырос на 3% после скачка на 5,6% кварталом ранее.