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Эта птица около восьми лет ждет возле больницы умершего хозяина 0 863

В мире
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Петух

В Боливии получил известность в соцсетях петух по имени Мартин, около восьми лет ожидающий возле онкоцентра умершего там хозяина.

По информации СМИ, Мартин сопровождал хозяина на лечение в Боливийский восточный онкологический институт в Санта-Крус-де-ла-Сьерра. После смерти мужчины петух остался возле медучреждения.

«Мартин спит на соседнем дереве, и каждое утро в 6 часов он спускается вниз и бродит неподалеку от медицинского пункта. Врачи, персонал и пациенты уже знают его и часто предлагают ему еду и воду», - говорится в публикации.

В соцсетях Мартина прозвали «боливийским Хатико» из-за схожести историй петуха и знаменитого японского пса.

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#животные #онкология #социальные сети #Боливия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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