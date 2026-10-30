В Боливии получил известность в соцсетях петух по имени Мартин, около восьми лет ожидающий возле онкоцентра умершего там хозяина.

По информации СМИ, Мартин сопровождал хозяина на лечение в Боливийский восточный онкологический институт в Санта-Крус-де-ла-Сьерра. После смерти мужчины петух остался возле медучреждения.

«Мартин спит на соседнем дереве, и каждое утро в 6 часов он спускается вниз и бродит неподалеку от медицинского пункта. Врачи, персонал и пациенты уже знают его и часто предлагают ему еду и воду», - говорится в публикации.

В соцсетях Мартина прозвали «боливийским Хатико» из-за схожести историй петуха и знаменитого японского пса.