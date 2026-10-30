Госдепартамент США одобрил продажу Украине 500 ракет к ЗРК Patriot на сумму 2,1 млрд долларов. Их оплатят Канада, Германия и Норвегия. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что Украина получит ракеты PAC-3 MSE. В поставку также будут включены засекреченные и незасекреченные запасные части для ракет и другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

"Данная предлагаемая сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе. Украина оплатит эту закупку за счет пожертвований от Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART, а также за счет национальных средств, финансируемых за счет кредита Европейского Союза на поддержку Украины.

В данной сделке не задействованы средства США", - говорится в сообщении, цитирует агентство УНИАН.