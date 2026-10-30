В американской Атланте 30 октября открывается двухдневная встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20). Однако разногласия между участниками возникли ещё до начала основных переговоров. Одним из поводов для споров стало присутствие главы МИД России Сергея Лаврова, с которым некоторые европейские представители не захотели фотографироваться.

По информации агентства Reuters, дипломаты обсуждали необычный компромисс: сделать две официальные групповые фотографии — одну с российским министром, другую без него. Однако, как сообщила итальянская La Stampa, организаторы в итоге решили вовсе отказаться от традиционного общего снимка.

Лавров стал причиной разногласий

Участие российского министра в мероприятии вызвало недовольство ряда европейских представителей на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Традиционная совместная фотография министров G20, которая обычно служит символом дипломатического взаимодействия, на этот раз превратилась в предмет спора.

При этом единой позиции среди европейских дипломатов нет. В частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не намерен избегать совместной фотографии с Лавровым, поскольку дипломатическая работа предполагает участие в подобных мероприятиях. Одновременно он подчеркнул, что о возвращении к обычным отношениям с Россией говорить нельзя, пока продолжается война в Украине.

США хотят говорить об экономике, Европа — об Украине

Встреча проходит под председательством США. Переговоры возглавляет американский госсекретарь Марко Рубио.

Вашингтон намерен сосредоточить внимание на торговых дисбалансах, энергетической безопасности, устойчивости цепочек поставок и доступе к критически важным минералам.

Особое значение США придают снижению зависимости от Китая в сфере стратегического сырья.

Однако европейские участники считают необходимым уделить больше внимания войне в Украине и её последствиям для международной безопасности.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, участвующая во встрече, намерена добиваться дальнейшей поддержки Украины и усиления ответственности России за её действия.

Украина осталась без приглашения

Дополнительные вопросы вызвал состав участников встречи.

В отличие от некоторых предыдущих мероприятий G20, Украина не получила приглашения. Американская сторона объяснила это решением пригласить только официальных членов объединения.

Не пригласили на встречу и Южно-Африканскую Республику, которая входит в G20, но находится в состоянии дипломатических разногласий с администрацией Дональда Трампа.

Договориться будет непросто

Помимо войны в Украине, участники намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, энергетические рынки и безопасность международных торговых маршрутов.

Разногласия между государствами затрагивают не только военные конфликты, но и санкции, торговую политику и отношения с Китаем.

По оценкам экспертов и дипломатов, вероятность согласования единого итогового заявления невелика. Вместо него участники могут ограничиться отдельными договорённостями или документом председательствующей стороны.

Встреча министров иностранных дел 30–31 октября должна подготовить почву для декабрьского саммита лидеров G20 в Майами.

Однако уже возникший спор вокруг общей фотографии показывает, насколько сложными будут переговоры: участникам трудно договориться даже о символическом жесте, не говоря о совместной позиции по крупнейшим международным кризисам.