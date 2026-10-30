По данным, приведённым в заявлении, более 40% населения Судана — около 19,5 миллиона человек — сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. При этом положение пяти миллионов жителей оценивается как чрезвычайно тяжёлое.

Международные эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы ситуация может ещё больше ухудшиться.

«Угроза голода в ближайшие месяцы требует незамедлительных действий. Нельзя терять время, если мы хотим спасти жизни и предотвратить голод», — говорится в совместном заявлении.

Особую тревогу вызывает положение детей. Если не принять срочных мер, число детей, страдающих от тяжёлого острого недоедания, может превысить прогнозируемые 825 тысяч.

Кроме того, ожидается, что количество районов страны, охваченных продовольственным кризисом, может удвоиться.

Война унесла более 200 тысяч жизней

Вооружённый конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года. Противоборствующими сторонами являются Вооружённые силы Судана и военизированная группировка «Силы быстрого реагирования» (RSF).

По оценкам гуманитарных организаций, за время боевых действий погибли более 200 тысяч человек, а свыше 13 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

В результате Судан оказался в центре одного из крупнейших гуманитарных кризисов современности, сопровождающегося массовым перемещением населения и острой нехваткой продовольствия.

Латвия присоединилась к международному призыву

Подписавшие заявление государства потребовали от противоборствующих сторон устранить все препятствия для доставки гуманитарной помощи.

Они призвали обеспечить гуманитарным организациям полный, безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ к нуждающимся, а также гарантировать защиту сотрудников гуманитарных миссий.

К заявлению присоединились 31 государство, в том числе Латвия, Эстония, США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Австралия, Польша, Литва в число подписантов не входит.

Международное сообщество предупреждает: без срочного расширения гуманитарной помощи продовольственный кризис в Судане может привести к дальнейшему росту числа жертв, прежде всего среди наиболее уязвимых групп населения.