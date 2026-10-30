Мониторинговые каналы сообщают об атаке дронов и крупном пожаре на российском НПЗ в Новокуйбышевске в Самарской области России. Ранее американские СМИ утверждали, что Украина приостановила такие удары под давлением Вашингтона На нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области России в пятницу произошел крупный пожар после атаки беспилотника.

Российские Telegram-каналы сообщили, что на Новокуйбышевском НПЗ вспыхнуло пламя после предупреждения об атаке дронов и серии взрывов.

На снимках и видеозаписях, распространяющихся в социальных сетях, судя по всему, запечатлена сцена происшествия, при этом несколько высоких столбов черного дыма поднимаются в небо.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о «рекордном количестве дронов» в ходе украинской атаки на «гражданскую инфраструктуру» региона. Информацию об ударе по НПЗ он не прокомментировал.

Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина приостановила удары по российским НПЗ под давлением Вашингтона. По данным газеты, пауза должна продлиться до того, как в США пройдут промежуточные выборы, намеченные на 3 ноября.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Украину прекратить удары по российским НПЗ, обвиняя Киев в том, что такие атаки способствуют росту мировых цен на топливо. Трамп таким образом пытается снять с себя ответственность за войну США в Иране. В начале этого месяца американский президент объявил о спорной сделке по поставкам дизельного топлива с Москвой в попытке повлиять на цены на топливо.

Новокуйбышевский НПЗ

Украинские силы нанесли удары большой дальности по объекту в Новокуйбышевске в августе, заявил тогда президент Владимир Зеленский, когда Киев наращивал атаки на энергетический сектор России.

«За последние 24 часа наши силы нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ, расположенному в 1 000 километров от линии фронта, лишив российскую военную машину миллионов долларов экспортной выручки», - написал Зеленский в публикации в соцсетях 22 августа, сопроводив ее роликом, по-видимому, показывающим последствия удара.

По данным компании Роснефть, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод может перерабатывать около 8,8 млн тонн сырой нефти в год и участвует в производстве авиационного топлива. Роснефть владеет этим объектом с 2007 года.