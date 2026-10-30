Имя Мэри на протяжении десятилетий не имело конкурентов, впоследствии его вытеснили Дженнифер, Джессика и Эмили, а последние семь лет подряд лидирует Оливия.

В мире на протяжении последнего столетия менялись модные имена для девочек: одни оставались на вершине рейтинга десятилетиями, другие становились популярными благодаря кино, музыке и культурным тенденциям. Издание Good Housekeeping проанализировало статистику Управления социального обеспечения США и определило, какое женское имя было самым популярным в каждом году, начиная с 1920-го. В 1920–1930-х годах неизменным лидером было имя Мэри

На протяжении всех 1920-х годов самым популярным женским именем в США оставалось Мэри. Оно не теряло первой позиции и в следующем десятилетии – на протяжении всех 1930-х годов.

Тогда родители часто выбирали традиционные имена. Среди других популярных вариантов были Дороти, Хелен, Маргарет, Рут и Бетти. Популярность Мэри объясняли её библейским происхождением и семейными традициями: так часто называли бабушек, матерей и тёток.

В 1940-х годах Мэри уступила первенство Линде

Мэри оставалось самым популярным именем до 1946 года. Однако в 1947-м его впервые за долгое время обогнала Линда, которая удерживала первое место до 1952 года.

На популярность имени могла повлиять песня "Линда", ставшая хитом в 1947 году. В то же время авторы материала отмечают, что свою роль могли сыграть и благозвучность, и мягкое звучание имени.

В 1950-х годах Мэри вернула себе первое место

В 1950–1952 годах лидером оставалась Линда, однако уже в 1953-м Мэри вновь возглавила рейтинг и не уступала первенство до конца десятилетия.

Среди популярных женских имен того времени также были Сьюзан, Карен, Донна, Патриция и Барбара. В рейтингах фигурировали и два варианта написания одного имени – Дебора и Дебра.

В 1960-х годах популярность приобрела Лиза

Имя Мэри в последний раз возглавляло рейтинг в 1960 и 1961 годах. В целом, по данным Управления социального обеспечения США, это имя было самым популярным 30 раз в течение рассматриваемого столетнего периода.

В 1962 году первое место заняла Лиза, которая оставалась лидером восемь лет подряд. Также популярными становились Кимберли, Мишель и Карен, тогда как традиционные Мэри, Сьюзан и Линда постепенно теряли позиции.

В 1970-х годах рейтинг на 15 лет возглавила Дженнифер

В 1969 году Дженнифер уже входило в тройку самых популярных имен, а в 1970-м заняло первое место. Оно оставалось лидером до 1984 года включительно.

За это время Дженнифер стало одним из самых долговечных лидеров рейтинга. Среди других популярных имен десятилетия были Эми, Мелисса, Гизер и Анджела.

В 1980-х годах Джессика сменила Дженнифер

После 15 лет лидерства Дженнифер уступила первенство Джессике. Она возглавляла рейтинг с 1985 года до конца десятилетия.

Имя Джессика имеет литературное происхождение: его часто связывают с пьесой Уильяма Шекспира "Венецианский купец". Среди других популярных имен того времени были Эшли, Аманда, Сара и Бриттани.

В 1990-х годах за первенство соревновались Джессика, Эшли и Эмили

В начале десятилетия рейтинг возглавляла Джессика. В 1991 и 1992 годах её обогнала Эшли, однако в 1993–1995 годах Джессика вернула себе первое место.

В 1996 году лидером стала Эмили. Она удерживала первую позицию до 2007 года включительно – в общей сложности 12 лет. Среди других популярных имен 1990-х были Анна, Саманта и Сара.

В 2000-х годах популярность приобрели Эмма и Изабелла

Эмили оставалась самым популярным женским именем в США в течение первых восьми лет нового тысячелетия. Между тем в тройку лидеров вошла Мэдисон, популярность которой начала расти после выхода фильма "Всплеск" в 1984 году.

В 2008 году первое место заняла Эмма, а уже в следующем году её сменила Изабелла. Рост популярности последнего имени часто связывают с книгами и фильмами "Сумерки", главную героиню которых звали Белла.

В 2010-х годах лидерство переходило от Изабеллы к Оливии

В 2010 году самым популярным именем оставалась Изабелла. В 2011–2013 годах первое место занимала София, а с 2014-го по 2018-й – Эмма.

В 2019 году рейтинг возглавила Оливия. На протяжении десятилетия в первой пятерке также регулярно появлялись Эмма, София, Изабелла и Ава.

В 2020-х годах Оливия продолжает удерживать первое место

Оливия возглавляет рейтинг самых популярных женских имен в США с 2019 года. Согласно данным, приведенным в материале, она оставалась лидером семь лет подряд – до 2025 года включительно.

Второе место в 2025 году заняла Шарлотта, которая опередила Эмму. В пятерку самых популярных имен также вошли Амелия и София.

Авторы материала обращают внимание на то, что Шарлотта и Амелия постепенно поднимаются в рейтинге. Современные родители, как отмечает издание, всё чаще выбирают имена, сочетающие классическое звучание с ощущением новизны, сообщает агентство УНИАН