В течение последних недель представители Пентагона якобы обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России. Об этом стало известно Reuters от четырёх осведомлённых собеседников, передаёт "Европейская правда".

Отмечается, что они аргументировали это тем, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников подрывают безопасность континента.

По словам собеседников, среди стран, получивших призывы сдерживать публичные заявления, – Литва, Латвия и Эстония. В то же время неизвестно, были ли эти сообщения, переданные в ходе двусторонних встреч, доведены до сведения правительств других европейских стран.

Один из собеседников рассказал, что среди комментариев, привлекших внимание американских чиновников, были: замечания европейских лидеров о том, что Россия оказалась в безвыходном положении и прибегает к всё более отчаянным мерам, поскольку её вторжение в Украину замедляется до ползучего темпа.

Они отметили, что одним из американских чиновников, донесших эту информацию, был руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби – ключевая фигура в процессе текущего пересмотра численности американских войск в Европе.

Ни один из собеседников не отметил, что этот совет был высказан в конфронтационной манере.

Также один из источников рассказал, что Колби недавно сказал одному из балтийских чиновников, что не следует "дразнить" россиян. По его словам, Колби привел в качестве примера бесполезной риторики публичные заявления европейцев о том, что Россия "загнана в угол, как крыса".

Еще один из собеседников рассказал, что во время отдельной недавней встречи Пентагон призвал эстонскую делегацию проявлять "сдержанность" в своих заявлениях.

По словам одного из европейских чиновников, советы Пентагона, хотя и были высказаны в дружеском тоне, вызвали удивление.

Агентство обратилось к представителю Пентагона с просьбой прокомментировать эту информацию.

"Частные беседы между союзниками остаются именно частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения", – сказал он.