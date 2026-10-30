Балтийское море вновь оказалось в центре международного внимания. Ряд зарубежных СМИ утром в пятницу, 30 октября, цитируют высказывания президента России Владимира Путина, в которых он сравнил ситуацию в Балтийском море с Ормузским проливом — одним из важнейших и в настоящее время также самых опасных морских путей в мире.

Путин утверждает, что Россия не хочет войны с Европой и не хочет проблем для судоходства в Балтийском море. Однако в то же время он заявил, что Москва якобы готова реагировать на любой вызов, и задался вопросом, хочет ли Европа довести ситуацию в Балтийском море до той, которая сейчас сложилась в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Reuters цитирует слова Путина так: «Кто-то хочет такой же ситуации на Балтике, как в Персидском заливе или Ормузском проливе?» После этого президент России добавил, что Москва этого не хочет, однако «ответит на любой вызов».

Британская LBC также выделяет именно часть заявления Путина о Балтийском море. Издание пишет, что президент России предостерёг от ограничений судоходства на Балтике и связал возможное обострение ситуации с тем, что уже восемь месяцев происходит в Ормузском проливе.

Путин говорит — войны с Европой не хочет, но якобы к ней готов

Эти высказывания прозвучали после саммита России и африканских стран в Москве. Путин заявил журналистам, что Россия поддерживает восстановление отношений с европейскими странами и готова к диалогу. В то же время он заявил, что Россия якобы готова и к возможному конфликту с Европой, хотя утверждал, что Москва такой войны не хочет.

Путин также предупредил, что в более широком конфликте между Россией и Европой не будет победителей. Reuters сообщает, что он связал этот вопрос с состоявшимися в последнее время разговорами с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Президент России похвалил обоих политиков за общение с Москвой, несмотря на критику, которую такие контакты вызвали в отдельных европейских странах.

Азербайджанское издание APA, ссылаясь на российское государственное агентство TASS, также сообщает, что именно в разговорах с лидерами Финляндии и Норвегии якобы обсуждалась безопасность в Балтийском море. После этого Путин заявил, что Россия не хочет в этом регионе ситуации, похожей на Ормузский пролив.