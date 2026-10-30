Один небольшой символ на плакате обернулся крупным скандалом для литовского баскетбольного клуба «Жальгирис». Евролига наказала команду штрафом в 30 тысяч евро, тогда как самому болельщику, из-за которого разгорелась история, пришлось заплатить лишь 150 евро.

Как сообщает агентство BNS, полиция Каунаса завершила административное разбирательство в отношении мужчины 1996 года рождения, который продемонстрировал нацистскую символику во время матча Евролиги между каунасским «Жальгирисом» и греческим «Олимпиакосом».

Представитель Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене подтвердила, что протокол о нарушении был составлен 27 октября.

По литовскому законодательству за публичную демонстрацию нацистской или коммунистической символики предусмотрен штраф от 300 евро. Однако нарушитель отделался половиной минимальной суммы — 150 евро. Такое решение объясняется тем, что за последний год мужчина не привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.

**Хотели поддержать болельщика, а получили скандал ** Самое примечательное в этой истории — обстоятельства появления скандального плаката.

Вечером 29 сентября, перед началом матча второго тура Евролиги, активные фанаты «Жальгириса» развернули на трибуне большой плакат, посвященный одному из давних поклонников команды.

Незадолго до этого во время футбольного матча мужчине стало плохо, и медики оказали ему помощь, которая спасла ему жизнь.

Болельщики решили выразить поддержку своему товарищу. На плакате изобразили самого фаната, помогавших ему врачей и разместили трогательную надпись: «С шарфом навсегда».

Однако позже выяснилось, что в правом нижнем углу изображения кто-то нарисовал небольшую свастику.

Именно эта деталь, практически незаметная на фоне большого плаката, привела к разбирательству и серьезным финансовым последствиям для клуба.

Клуб утверждает, что свастики на макете не было

Руководство «Жальгириса» поспешило дистанцироваться от произошедшего.

В клубе заявили, что первоначальный макет плаката был заранее представлен администрации и получил одобрение. Никаких запрещенных символов на нем не было.

По утверждению представителей команды, свастика не имела отношения ни к первоначальному замыслу, ни к смыслу акции в поддержку болельщика.

«Жальгирис» подчеркнул, что категорически осуждает антисемитизм, расизм, ксенофобию и любые проявления ненависти, а также использование символики нацистского, советского и других тоталитарных режимов.

После инцидента клуб обратился в правоохранительные органы, чтобы установить обстоятельства появления запрещенного изображения.

Организованная группа фанатов Green White Boys также публично принесла извинения.

Разница в штрафах — в 200 раз

Несмотря на объяснения клуба и извинения болельщиков, Евролига решила наказать «Жальгирис» штрафом в 30 тысяч евро.

В результате финансовая ответственность клуба оказалась ровно в 200 раз больше штрафа, назначенного непосредственно нарушителю.

Таким образом, попытка фанатов поддержать своего товарища закончилась совсем не так, как задумывалось: вместо трогательной истории о солидарности болельщиков «Жальгирис» получил громкий скандал и внушительный счет от Евролиги.