Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Свастика на трибуне обошлась «Жальгирису» в 30 тысяч евро 0 359

В мире
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такой баскетбол нам не нужен
ФОТО: BB.LV/AI

Один небольшой символ на плакате обернулся крупным скандалом для литовского баскетбольного клуба «Жальгирис». Евролига наказала команду штрафом в 30 тысяч евро, тогда как самому болельщику, из-за которого разгорелась история, пришлось заплатить лишь 150 евро.

Как сообщает агентство BNS, полиция Каунаса завершила административное разбирательство в отношении мужчины 1996 года рождения, который продемонстрировал нацистскую символику во время матча Евролиги между каунасским «Жальгирисом» и греческим «Олимпиакосом».

Представитель Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене подтвердила, что протокол о нарушении был составлен 27 октября.

По литовскому законодательству за публичную демонстрацию нацистской или коммунистической символики предусмотрен штраф от 300 евро. Однако нарушитель отделался половиной минимальной суммы — 150 евро. Такое решение объясняется тем, что за последний год мужчина не привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.

**Хотели поддержать болельщика, а получили скандал ** Самое примечательное в этой истории — обстоятельства появления скандального плаката.

Вечером 29 сентября, перед началом матча второго тура Евролиги, активные фанаты «Жальгириса» развернули на трибуне большой плакат, посвященный одному из давних поклонников команды.

Незадолго до этого во время футбольного матча мужчине стало плохо, и медики оказали ему помощь, которая спасла ему жизнь.

Болельщики решили выразить поддержку своему товарищу. На плакате изобразили самого фаната, помогавших ему врачей и разместили трогательную надпись: «С шарфом навсегда».

Однако позже выяснилось, что в правом нижнем углу изображения кто-то нарисовал небольшую свастику.

Именно эта деталь, практически незаметная на фоне большого плаката, привела к разбирательству и серьезным финансовым последствиям для клуба.

Клуб утверждает, что свастики на макете не было

Руководство «Жальгириса» поспешило дистанцироваться от произошедшего.

В клубе заявили, что первоначальный макет плаката был заранее представлен администрации и получил одобрение. Никаких запрещенных символов на нем не было.

По утверждению представителей команды, свастика не имела отношения ни к первоначальному замыслу, ни к смыслу акции в поддержку болельщика.

«Жальгирис» подчеркнул, что категорически осуждает антисемитизм, расизм, ксенофобию и любые проявления ненависти, а также использование символики нацистского, советского и других тоталитарных режимов.

После инцидента клуб обратился в правоохранительные органы, чтобы установить обстоятельства появления запрещенного изображения.

Организованная группа фанатов Green White Boys также публично принесла извинения.

Разница в штрафах — в 200 раз

Несмотря на объяснения клуба и извинения болельщиков, Евролига решила наказать «Жальгирис» штрафом в 30 тысяч евро.

В результате финансовая ответственность клуба оказалась ровно в 200 раз больше штрафа, назначенного непосредственно нарушителю.

Таким образом, попытка фанатов поддержать своего товарища закончилась совсем не так, как задумывалось: вместо трогательной истории о солидарности болельщиков «Жальгирис» получил громкий скандал и внушительный счет от Евролиги.

×
#баскетбол #антисемитизм #фанаты
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
Изображение к статье: Голод в Судане
Изображение к статье: Девочки
Изображение к статье: В Польше строят дорогу на высоте 80 метров Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Ригас Зелли» Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Апостол Лука
Наша Латвия
Изображение к статье: Польза мурчания кошки для человека: интересные факты
В мире животных
Изображение к статье: Инжир: полезные свойства, вред и способы употребления
Люблю!
Изображение к статье: Пять бытовых проблем, где поможет крахмал
Дом и сад
Изображение к статье: Помощь иммунитету: 7 продуктов с высоким содержанием цинка
Люблю!
Изображение к статье: «Ригас Зелли» Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Апостол Лука
Наша Латвия
Изображение к статье: Польза мурчания кошки для человека: интересные факты
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео