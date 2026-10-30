В одном из самых популярных туристических регионов Турции — Каппадокии — произошло обрушение скальной породы, в результате которого погибли три человека и ещё пятеро получили ранения.

Среди жертв — супружеская пара из Турции и туристка из Франции. Предполагается, что причиной трагедии мог стать оползень после сильных дождей.

Как сообщает турецкое издание Kayseri Haber, происшествие случилось 29 октября возле входа в музей под открытым небом в Гёреме, расположенном в провинции Невшехир.

Люди оказались под обломками скалы

По предварительной информации, внезапно обрушилось одно из знаменитых природных образований Каппадокии, известных как «сказочные дымоходы». Это высокие каменные столбы причудливой формы, которые на протяжении тысячелетий формировались под воздействием природных процессов.

В момент обрушения поблизости находились люди, часть которых оказалась под каменными обломками.

На место происшествия немедленно направили подразделения Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), жандармерию, медиков и поисково-спасательные команды.

Первоначально поступила информация о двух погибших, однако позднее число жертв увеличилось до трёх.

Спасатели продолжили обследовать завалы, чтобы установить, не остались ли под обломками другие люди.

Погибли супруги и французская туристка

Турецкие СМИ установили личности погибших.

Жертвами трагедии стали 31-летний Фатих Эрай Туна и его супруга, 31-летняя Бегюм Четинкая Туна.

Также погибла 37-летняя гражданка Франции Синтия Франсин Мари Мадлен Упер.

Все трое получили смертельные травмы в результате обрушения скальной породы.

Ещё пять человек пострадали. Среди них трое граждан Франции и двое граждан Турции.

По информации турецких СМИ, раненые находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности об их состоянии пока не сообщаются.

Причиной трагедии могли стать сильные дожди

По предварительной версии, обрушение могло быть связано с оползнем, вызванным интенсивными осадками.

Однако окончательная причина происшествия ещё не установлена.

Министр юстиции Турции распорядился начать расследование обстоятельств трагедии.

Следствию предстоит выяснить, что именно привело к разрушению скальной породы и можно ли было предотвратить происшествие.

Каппадокия — одно из самых посещаемых мест Турции

Каппадокия известна во всём мире своими необычными ландшафтами, древними подземными городами, пещерными храмами и скальными образованиями.

Особую известность региону принесли так называемые «сказочные дымоходы» — природные каменные колонны, образовавшиеся в результате эрозии мягких вулканических пород.

Одной из главных достопримечательностей считается музей под открытым небом в Гёреме, где сохранились древние церкви и монастырские помещения, высеченные непосредственно в скалах.

Регион также привлекает туристов полётами на воздушных шарах над живописными долинами.

Национальный парк Гёреме и скальные памятники Каппадокии включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Трагедия произошла в непосредственной близости от одного из наиболее известных туристических объектов региона. Расследование должно установить причины обрушения и обстоятельства гибели людей.