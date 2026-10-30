В нидерландском городе Вюгт проходит необычная инженерная операция: историческое здание железнодорожного вокзала, построенное в 1868 году, целиком поднимают и перемещают на новое место. Вместе с фундаментом и старинным подвалом сооружение весит 720 тонн. На передвижение здания всего на 13,6 метра отведено около семи часов.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, операция должна начаться между 8:00 и 9:00 утра. К середине дня здание длиной 28 метров и шириной 9,5 метра планируют установить на новом месте. Зачем понадобилось передвигать вокзал?

Причина необычного переезда — модернизация железнодорожной инфраструктуры.

В Нидерландах реализуется программа увеличения пропускной способности железных дорог. С 2030 года между Метереном и Бокстелом планируется запустить больше поездов.

Для этого между Ден-Босхом и Вюгтом необходимо построить четвёртый железнодорожный путь. Он будет проходить ниже уровня земли — как раз там, где сейчас находится историческое здание вокзала.

Оставить сооружение на прежнем месте и проложить пути в обход оказалось невозможно. Разобрать вокзал, а затем собрать заново тоже не разрешили: здание имеет статус государственного памятника архитектуры.

Поэтому инженеры приняли решение переместить его целиком, сохранив даже исторический подвал.

По 40 сантиметров за раз: как передвигают 720 тонн

Для перемещения здания разработали специальную технологию.

Сначала сооружение приподнимают, после чего под него устанавливают массивную бетонную конструкцию, напоминающую огромный поднос.

Под бетонной платформой размещают специальную систему скольжения, которая позволяет постепенно сдвигать здание в нужном направлении.

За один цикл вокзал перемещается всего на 40 сантиметров. Чтобы преодолеть расстояние в 13,6 метра, потребуется 34 таких перемещения.

После завершения операции здание окажется на 32 сантиметра ниже прежнего уровня.

Директор компании, отвечающей за перемещение, Тако Брессер рассказал региональному телеканалу DTV Nieuws, что вероятность возникновения серьёзных проблем невелика.

По его словам, сооружение находится в хорошем техническом состоянии, а расстояние, на которое его необходимо передвинуть, относительно небольшое.

Тем не менее на протяжении всей операции состояние здания будут контролировать специальные измерительные приборы.

Если оборудование зафиксирует отклонения или погодные условия окажутся неблагоприятными, работы могут приостановить.

Pro Rail

Вокзал, который помнит Вторую мировую войну

Историческая ценность вокзала связана не только с его возрастом.

Во время Второй мировой войны станция Вюгт играла трагическую роль в депортации тысяч евреев и других заключённых, которых перевозили в концентрационный лагерь Вюгт и обратно.

Однако с этим местом связана и история человеческого мужества.

Начальник станции Виллем Йорен, живший непосредственно над вокзалом, помогал заключённым, которых отправляли через Вюгт.

Он передавал им еду, табак, тёплую одежду, а некоторым помогал избежать депортации.

Особую роль в этой деятельности играл подвал вокзала. Именно там Йорен прятал людей, спасая их от немецких оккупационных властей.

В 1984 году за участие в сопротивлении его посмертно наградили Крестом памяти Сопротивления.

Внучки Йорена — Агет, Герди и Марианна — изучили историю своего деда и особенно рады тому, что историческое здание сохранят вместе с подвалом.

Зачем Нидерландам ещё один железнодорожный путь?

Перемещение вокзала является частью масштабной государственной программы развития высокочастотного железнодорожного сообщения, реализуемой с 2010 года.

Её цель — увеличить количество поездов на наиболее загруженных направлениях.

На некоторых маршрутах предполагается добиться практически «метрополитеновской» частоты движения — до шести поездов в час.

Сейчас на большинстве таких участков курсируют от двух до четырёх поездов ежечасно.

За необычным переездом можно наблюдать в прямом эфире

Перемещение исторического вокзала стало настоящим событием для жителей города.

Для желающих увидеть инженерную операцию своими глазами возле станции оборудовали специальную смотровую площадку, открытую с 8:00 до 16:30.

Кроме того, NOS организовала прямую трансляцию перемещения здания.

Таким образом, здание, простоявшее на одном месте более полутора веков, должно совершить путешествие длиной всего 13,6 метра — ради строительства новой железнодорожной линии и сохранения исторической памяти.