Поздно вечером в пятницу в Польше отстранили от должностей председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. После этого на территорию суда вошла полиция.

В то же время в полицию поступило письмо от судьи трибунала, в котором говорилось о существовании вероятности «возникновения угроз жизни и здоровью судей и сотрудников Конституционного трибунала». Как пишет Onet, письмо направила судья Анна Корвин-Пиотровская.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро назвал происходящее «государственным переворотом».

Это не единичное мнение. «В Польше происходит государственный переворот», – заявил также вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский, передает Rzeczpospolita.

Президент Польши Кароль Навроцкий экстренно прервал поездку в Сенегал и возвращается в страну. «В такой момент президент должен быть в Польше. Прерываю полет в Сенегал. Возвращаюсь», — написал он в Х.

«Восстановление верховенства права — наш долг. После многих лет беззакония (со стороны партии «Право и справедливость» (PiS)) это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет», — заявил премьер-министр Дональд Туск.