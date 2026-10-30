Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«В Польше происходит государственный переворот» — вице-председатель Конституционного суда 0 1996

В мире
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
ФОТО: dreamstime

Поздно вечером в пятницу в Польше отстранили от должностей председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. После этого на территорию суда вошла полиция.

В то же время в полицию поступило письмо от судьи трибунала, в котором говорилось о существовании вероятности «возникновения угроз жизни и здоровью судей и сотрудников Конституционного трибунала». Как пишет Onet, письмо направила судья Анна Корвин-Пиотровская.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро назвал происходящее «государственным переворотом».

Это не единичное мнение. «В Польше происходит государственный переворот», – заявил также вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский, передает Rzeczpospolita.

Президент Польши Кароль Навроцкий экстренно прервал поездку в Сенегал и возвращается в страну. «В такой момент президент должен быть в Польше. Прерываю полет в Сенегал. Возвращаюсь», — написал он в Х.

«Восстановление верховенства права — наш долг. После многих лет беззакония (со стороны партии «Право и справедливость» (PiS)) это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет», — заявил премьер-министр Дональд Туск.

×
#Польша #конституционный суд
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
8
4
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
Изображение к статье: Голод в Судане
Изображение к статье: Девочки
Изображение к статье: В Польше строят дорогу на высоте 80 метров Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Польше строят дорогу на высоте 80 метров Иконка видео
В мире
Изображение к статье: налог на недвижимость Эксклюзив!
Наша Латвия
20
Изображение к статье: Навроцкий
В мире
4
Изображение к статье: свидание с заключенным
Наша Латвия
Изображение к статье: Суд в Гамбурге отклонил ходатайство защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток».
В мире
11
Изображение к статье: Апостол Лука
Наша Латвия
Изображение к статье: В Польше строят дорогу на высоте 80 метров Иконка видео
В мире
Изображение к статье: налог на недвижимость Эксклюзив!
Наша Латвия
20
Изображение к статье: Навроцкий
В мире
4

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео